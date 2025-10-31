Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Санкциям конец: США внезапно поддержали Сирию – всё дело в ИГИЛ*

Мир

Американский внешнеполитический ведомство в беседе с РИА Новости выразило готовность к корректировке подхода к Ближнему Востоку.

Damascus, Syria, Panorama at sunset
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Damascus, Syria, Panorama at sunset

По словам официальных лиц, команда экс-главы Белого дома Дональда Трампа выступает за полное снятие ограничительных мер, наложенных на Сирию по так называемому "закону Цезаря". Это решение, по их мнению, должно войти в пакет мер по укреплению обороны страны, чтобы не подорвать ключевую задачу — полное уничтожение запрещенной в России группировки ИГИЛ*.

Собеседники подчеркнули, что такая инициатива открывает двери для сирийцев к более стабильной жизни.

Ведомство активно консультируется с союзниками в регионе и поощряет любые вложения в восстановление страны, если они помогут создать условия для мирного сосуществования всех жителей. Эти шаги, считают в Вашингтоне, послужат фундаментом для экономического подъема и предотвращения новых конфликтов.

Ограничения, закрепленные в "законе Цезаря" или "акте о нормализации режима" бывшего лидера Сирии Башара Асада, подразумевают ужесточение мер против тех, кто предоставляет финансовую или техническую помощь местным структурам и компаниям. Однако недавние события указывают на сдвиг: Трамп ранее распорядился об отмене барьеров, действовавших с 2004 года, что стало сигналом о возможных переменах в политике.

Эксперты в области международных отношений отмечают, что такие маневры могут переформатировать баланс сил на Ближнем Востоке, но пока детали остаются под вопросом. Сирийцы, уставшие от многолетних испытаний, надеются на реальные улучшения, а наблюдатели ждут следующих шагов от американской стороны.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Санкциям конец: США внезапно поддержали Сирию – всё дело в ИГИЛ*
