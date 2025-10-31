В пустыне США нашли 300 скелетов: страшная находка связала Америку и Мексику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В бескрайних песках штата Невада американские власти наткнулись на мрачный артефакт прошлого: свыше трехсот фрагментов человеческих тел, спрятанных в укромном уголке.

Пустыня Сахара, Египет
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пустыня Сахара, Египет

Согласно репортажу британской газеты The Sun, эти загадочные реликвии выплыли на поверхность 28 июля неподалеку от небольшого городка Серчлайт, что в часе пути от ярких огней Лас-Вегаса.

Местность, обычно тихая и безлюдная, хранила в себе кучи обожженных до костей останков, аккуратно сложенных, но лишенных любых меток для опознавания. Это обстоятельство превратило задачу идентификации в настоящую головоломку, заставив следователей ломать голову над происхождением такой коллекции.

Первыми о сенсации поведали репортеры местного канала 8 News Now еще в августе, что подтолкнуло к действию специалистов из Бюро по земельным ресурсам. Организация быстро подтвердила подлинность открытия и развернула полномасштабное дознание, чтобы прояснить цепочку событий.

Как отметила Селена Ди Лулло, возглавляющая бюро, каждая из этих мрачных пирамидок соответствует останкам одного индивида, что подчеркивает масштаб проблемы. Анонимные информаторы намекают на возможную причастность частной фирмы по организации погребений: на участке попадались осколки сосудов для праха и пластиковые фиксаторы, типичные для упаковки подобных грузов.

Эта история невольно напоминает недавний скандал за пределами США. В июне мексиканское издание La Jornada осветило аналогичный кошмар: в заброшенном здании, напоминающем скромный коттедж с несколькими комнатами, обнаружили тела 381 человека. Объект якобы работал на местные ритуальные службы, но вместо должного прощания с миром допустил вопиющую небрежность, приведшую к такому накоплению.

Власти обещают не останавливаться на полпути, а горожане в окрестностях уже перешептываются о скрытых опасностях, таящихся в родных просторах. Пока расследование набирает обороты, пустыня Невады продолжает хранить свои зловещие секреты.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
