Гендерная буря: одно решение Словакии поставило под угрозу ее голос в Евросоюзе

Евросоюз вряд ли лишит Словакию права голоса из-за признания только двух полов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность лишить Словакию права голоса за отказ признавать более двух полов. Правительство Нидерландов предложило применить к стране самую строгую меру по статье 7 Договора о ЕС.

Барабанов отметил, что позиция Евросоюза отражает подход самого объединения к вопросам прав человека и гендерного равенства. По его словам, некоторые страны, включая Нидерланды, воспринимают позицию Словакии как отход от общих европейских ценностей. Однако эксперт сомневается, что эта инициатива получит поддержку всех членов ЕС.

"Это соотносится с политикой Евросоюза по правам человека, которая включает гендерные вопросы. Нидерланды считают, что Словакия отходит от общих ценностей. Но я не думаю, что решение о лишении права голоса будет принято", — заявил Барабанов.

Он добавил, что у Словакии могут найтись союзники, в частности Венгрия, которые выступят против подобных мер. По мнению политолога, в ЕС могут пойти на давление и демонстративные заявления, но до реальных санкций дело, скорее всего, не дойдет.