Элита в укрытии: кто и зачем переезжает на секретную базу в США

Они называют это "отпуском по безопасности". Красиво, почти курортно звучит — как будто высшие чиновники США всего лишь взяли паузу от тревожных будней.

Фото: commons.wikimedia.org by USAF photo., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ взрывозащищенная дверь в ядерном бункере Шайенн-Маунтин

Но за воротами Форт-Макнейра нет пальм, бассейнов и гольф-каров. Там колючка, бетон, пулемёты, спецназ, бункеры с дверями метровой толщины и запасами на год, а у бордюров — ряды броневиков.

Госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет теперь живут там со своими семьями. Рядом — ещё несколько фамилий из президентского круга, тех, кто привык решать судьбы мира.

Теперь эти решалы помещаются в периметр военной базы на берегу Анакостии. The Atlantic пишет: уже шестеро высших чиновников переселились в "генеральский квартал". И, похоже, список растёт.

Формально всё законно: работает старая система Continuity of Government — "непрерывного управления". Её придумали в годы холодной войны, чтобы Белый дом мог продолжать существовать даже после ядерного удара.

Тогда готовили бункеры, подземные центры, мобильные штабы. Сегодня — переселяют живых людей, не под землю, а просто подальше от улицы.

Так США включали этот режим трижды — в минуты наивысшего страха.

После 11 сентября, когда пыль Манхэттена застилала солнце.

Во время BLM, когда по ночам звенели витрины, свистели ножи и пули, горели города.

И в январе 2021-го, когда толпа в кепках MAGA штурмовала Капитолий.

Теперь — снова.

В базовом сценарии всё закончится спокойно: нацгвардия с новыми полномочиями возьмёт улицы под контроль, подавив протесты, зачистит "смутьянов и буянов", и чиновники вернутся домой.

Но есть и другая линия — протесты перерастают в столкновения, те — в бои. Губернаторы синих штатов отказываются подчиняться федеральным приказам, вводится чрезвычайное положение.

Словом, пролог к тому самому фильму, где журналисты едут через пылающие штаты в осаждённый Вашингтон. Помните, как он назывался? Ага, верно, — "Падение империи". А ещё — "Гражданская война".

Интернет тем временем полон конспирологии. Говорят: элита знает больше. Грядут эпидемия, метеорит, ядерная война — всё что угодно…

Пишут про "предэвакуацию избранных" — дескать, мы это уже видели в блокбастерах "2012", "Гренландия", "Не смотри наверх". Там тоже говорили: "Всё под контролем", — бросая народ под молот неизбежного.

Но реальность проще и страшнее одновременно. Никаких (по крайней мере, пока) космических угроз, ни закупок FEMA, ни закрытия каналов правительственной связи.

Элита боится не конца света, а собственного народа. Для них он опаснее любого астероида.

Но картина действительно кинематографична: колонны броневиков с мигалками под прикрытием вертолётов и спецназа въезжают на базу, которая ощетинилась "базуками", собственным ПВО, автоматами и пулемётами. Туда, где есть уставные "Есть сэр", "Да, мэм!", а стреляют только по команде — и точно не в них.

