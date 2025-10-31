Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход на электротягу затормозили — кто нажал на тормоз
Мини против мороза: модные трюки, которые спасают от холода и делают образ эффектным
Собачий язык любви сложнее, чем кажется: жесты, который важнее тысячи слов
Квартирный перекос: однушки захватывают рынок
Один зубчик — как золотой слиток: вот почему садоводы делят головку с благоговением
Зачем продвинутые хозяйки льют кофе в макароны: секрет ресторанного блюда из обычных продуктов
Голова ноет с первых минут дня: 5 скрытых причин утренней боли, о которых вы не догадывались
Три столпа рухнули: откровения Канчельскиса о причинах упадка российского футбола
Без химии и перчаток: способ, который победит кухонный жир за несколько минут

ФРГ между НАТО и катастрофой: Трамп запустил таймер апокалипсиса

2:16
Мир

Немецкая политическая фигура Севим Дагделен из партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" призвала Берлин к решительным шагам в ответ на свежие заявления Дональда Трампа.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

По ее убеждению, ФРГ стоит немедленно потребовать убрать с национальной земли американские атомные заряды, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Об этом она заявила РИА Новости.

В четверг глава Белого дома анонсировал запуск проверок ядерных систем на паритетных условиях с другими державами, подчеркнув немедленный старт процесса в своей сети Truth Social. Дагделен расценила это как стратегический просчет, основанный на иллюзии контролируемого конфликта, который может обернуться самоуничтожением. 

Вместо вливания ресурсов в новую волну милитаризации или присоединения к европейскому "ядерному щиту", как предлагает канцлер Фридрих Мерц, Берлину следует сосредоточиться на собственной безопасности. Политик уверена, что нынешний кабинет не пойдет на конфронтацию с Вашингтоном из-за чрезмерной лояльности, граничащей с подчинением, что напоминает трагическую верность героев древних легенд, только в комичном преломлении.

Ключевым маневром для укрепления глобального мира Дагделен назвала всеобщую ратификацию соглашения о запрете ядерных взрывов всеми ключевыми игроками, включая Россию и США. Такой подход, по ее словам, четко обозначит отказ от конфронтации в пользу совместных усилий по стабилизации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что добровольный запрет на подобные эксперименты сохраняет силу. А исполнительный директор Организации по договору о всеобъемлющем запрете Роберт Флойд предостерег, что любые такие инициативы подорвут равновесие и доверие в мире.

Исторически размещение американских боеприпасов в Германии уходит корнями в 1950-е годы. Неофициальные оценки говорят о двух десятках единиц на сегодня, предположительно на базе Бюхель в Рейнланд-Пфальце, хотя официальных подтверждений этому нет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Переход на электротягу затормозили — кто нажал на тормоз
Мини против мороза: модные трюки, которые спасают от холода и делают образ эффектным
Собачий язык любви сложнее, чем кажется: жесты, который важнее тысячи слов
Квартирный перекос: однушки захватывают рынок
Один зубчик — как золотой слиток: вот почему садоводы делят головку с благоговением
Зачем продвинутые хозяйки льют кофе в макароны: секрет ресторанного блюда из обычных продуктов
Голова ноет с первых минут дня: 5 скрытых причин утренней боли, о которых вы не догадывались
Три столпа рухнули: откровения Канчельскиса о причинах упадка российского футбола
Без химии и перчаток: способ, который победит кухонный жир за несколько минут
Тайна третьего ребёнка Нурлана Сабурова раскрыта: комики разгласили шокирующую правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.