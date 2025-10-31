ФРГ между НАТО и катастрофой: Трамп запустил таймер апокалипсиса

Немецкая политическая фигура Севим Дагделен из партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" призвала Берлин к решительным шагам в ответ на свежие заявления Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

По ее убеждению, ФРГ стоит немедленно потребовать убрать с национальной земли американские атомные заряды, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Об этом она заявила РИА Новости.

В четверг глава Белого дома анонсировал запуск проверок ядерных систем на паритетных условиях с другими державами, подчеркнув немедленный старт процесса в своей сети Truth Social. Дагделен расценила это как стратегический просчет, основанный на иллюзии контролируемого конфликта, который может обернуться самоуничтожением.

Вместо вливания ресурсов в новую волну милитаризации или присоединения к европейскому "ядерному щиту", как предлагает канцлер Фридрих Мерц, Берлину следует сосредоточиться на собственной безопасности. Политик уверена, что нынешний кабинет не пойдет на конфронтацию с Вашингтоном из-за чрезмерной лояльности, граничащей с подчинением, что напоминает трагическую верность героев древних легенд, только в комичном преломлении.

Ключевым маневром для укрепления глобального мира Дагделен назвала всеобщую ратификацию соглашения о запрете ядерных взрывов всеми ключевыми игроками, включая Россию и США. Такой подход, по ее словам, четко обозначит отказ от конфронтации в пользу совместных усилий по стабилизации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее напомнил, что добровольный запрет на подобные эксперименты сохраняет силу. А исполнительный директор Организации по договору о всеобъемлющем запрете Роберт Флойд предостерег, что любые такие инициативы подорвут равновесие и доверие в мире.

Исторически размещение американских боеприпасов в Германии уходит корнями в 1950-е годы. Неофициальные оценки говорят о двух десятках единиц на сегодня, предположительно на базе Бюхель в Рейнланд-Пфальце, хотя официальных подтверждений этому нет.