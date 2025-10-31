Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Британский специалист по военным вопросам Александр Меркурис выразил мнение, что реакция Вашингтона на заявление Владимира Путина о успешных тестах крылатой ракеты "Буревестник" оказалась ошибочной.

Вместо того чтобы инициировать диалог с Москвой и обсудить продление СНВ-3, американская сторона предпочла эскалацию, что, по его словам, лишь усугубит напряжение.

Аналитик отметил, что решение Дональда Трампа о запуске новых ядерных проверок выглядит бессмысленным: оно никак не затронет российские разработки, поскольку Москва уже достигла технологического превосходства без подобных мер. Меркурис охарактеризовал этот шаг как полную нелепость, подчеркивая его бесполезность в текущем контексте.

Публикация на платформе L'Antidiplomatico подчеркивает, что "Буревестник" радикально усиливает оборонительный потенциал России, делая его недоступным для устаревших систем Пентагона.

Сам глава государства 26 октября, во время инспекции командного центра, подтвердил завершение работ над этим оружием с неограниченной дальностью и ядерным приводом. По информации от начальника Генштаба Валерия Герасимова, аппарат пролетел 14 тысяч километров, легко обходя барьеры ПРО и ПВО, и это далеко не максимум его возможностей.

В ответ на инициативу Трампа, озвученную в четверг, о немедленном старте испытаний на паритетных условиях с другими державами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что добровольный запрет на такие действия остается в силе. Исполнительный директор Организации по договору о всеобъемлющем запрете ядерных взрывов Роберт Флойд предупредил, что любые подобные эксперименты подорвут глобальную безопасность и доверие между странами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
