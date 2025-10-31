Трамп бьет по филибастеру: ядерный удар по демократам в разгар шатдауна

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе отказаться от парламентской традиции затяжных дебатов, известной как филибастер, чтобы преодолеть сопротивление оппозиции на фоне затянувшегося правительственного кризиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По его мнению, такая тактика сенаторов-демократов мешает принятию бюджета, и пора перейти к решительным мерам.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп посоветовал соратникам разыграть "козырную карту Трампа" и активировать то, что принято называть "ядерным вариантом". Это позволит быстро завершить процедуру и выйти из тупика. Пока остается загадкой, что именно подразумевается под этим термином, хотя накануне Трамп упоминал о распоряжении возобновить ядерные тесты.

Федеральные службы Америки официально встали с 1 октября, и текущий простой уже второй по продолжительности в истории страны. Предыдущий рекорд, 35 дней, был установлен в январе 2019 года при той же администрации, когда сотни тысяч госслужащих остались без выплат, а 1,5 миллиона — с урезанными. Если компромисс по расходам не достигнут к 5 ноября, инцидент войдет в историю как самый затяжной.