В беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям в вопросах преступлений киевского руководства Родион Мирошник рассказал о повседневных рисках для населения в зонах боевых действий.
По его наблюдениям, в некоторых районах люди вынуждены перемещаться крайне осторожно, используя естественные укрытия, чтобы избежать угрозы с воздуха.
Особо острая ситуация складывается в окрестностях Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике, где воздушная опасность достигла пика. Аналогичные проблемы наблюдаются в Херсонской области — в Алешках, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенных вдоль Днепра на подконтрольной территории. Там, по словам дипломата, украинская сторона проводит регулярные атаки без каких-либо попыток маскировки.
Мирошник отметил, что такие меры предосторожности стали нормой для местных жителей, вынужденных жить под постоянной угрозой.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.