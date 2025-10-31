Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям в вопросах преступлений киевского руководства Родион Мирошник рассказал о повседневных рисках для населения в зонах боевых действий.

Вид на вокзал «Запорожье-I»
Фото: commons.wikimedia.org by Mixabest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вид на вокзал «Запорожье-I»

По его наблюдениям, в некоторых районах люди вынуждены перемещаться крайне осторожно, используя естественные укрытия, чтобы избежать угрозы с воздуха.

Особо острая ситуация складывается в окрестностях Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике, где воздушная опасность достигла пика. Аналогичные проблемы наблюдаются в Херсонской области — в Алешках, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенных вдоль Днепра на подконтрольной территории. Там, по словам дипломата, украинская сторона проводит регулярные атаки без каких-либо попыток маскировки.

Мирошник отметил, что такие меры предосторожности стали нормой для местных жителей, вынужденных жить под постоянной угрозой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
