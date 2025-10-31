Дроны сеют страх: жители фронтовых зон прячутся за стволами деревьев

В беседе с РИА Новости посол МИД России по особым поручениям в вопросах преступлений киевского руководства Родион Мирошник рассказал о повседневных рисках для населения в зонах боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org by Mixabest , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вид на вокзал «Запорожье-I»

По его наблюдениям, в некоторых районах люди вынуждены перемещаться крайне осторожно, используя естественные укрытия, чтобы избежать угрозы с воздуха.

Особо острая ситуация складывается в окрестностях Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике, где воздушная опасность достигла пика. Аналогичные проблемы наблюдаются в Херсонской области — в Алешках, Новой Каховке и Голой Пристани, расположенных вдоль Днепра на подконтрольной территории. Там, по словам дипломата, украинская сторона проводит регулярные атаки без каких-либо попыток маскировки.

Мирошник отметил, что такие меры предосторожности стали нормой для местных жителей, вынужденных жить под постоянной угрозой.