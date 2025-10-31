Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Многослойность без хаоса: как собрать идеальный осенний образ
Китай усиливает глобальный импульс: Си Цзиньпин обещает еще больше дверей в мир
США на грани ядерного реванша: Трамп требует равных взрывов, но Невада в руинах
Бурятия закрывает главу отравления: последний пострадавший покинул больницу
Хронология ломается: учёные нашли в мозге механизм, который крадёт у нас ощущение времени
Россия ставит точку: западные мечты о безопасности без Москвы обречены на крах
Доллары не спят: США штампуют миллиарды во время правительственного хаоса
Джиган о кризисе в отношениях: как он переживает трудные времена с Оксаной Самойловой
Китай усиливает глобальную торговлю: лидеры АТЭС ищут новые правила игры

Китай покоряет Африку: от кредитов до звездных станций

Мир

Китай выходит на первые роли в африканском пространстве, особенно в денежных потоках континента, подчеркнула в беседе с РИА Новости руководитель Института Африки РАН, доктор экономических наук Ирина Абрамова.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

По ее оценке, Поднебесная проявляет наибольшую динамику среди всех игроков, затрагивая не только обмен товарами, но и другие сферы.

Хотя Евросоюз по-прежнему держит лидерство в коммерческих сделках, Пекин опережает по вложениям в транспортные и энергетические сети, а также в банковском секторе, где раздает щедрые займы местным правительствам. Кроме того, страна активно внедряет свою валюту для расчетов, что укрепляет позиции юаня на континенте.

Абрамова добавила, что Китай уже возводит на африканской земле центр для космических исследований и предприятие по сборке искусственных спутников Земли, что сигнализирует о долгосрочных планах в высоких технологиях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Новости спорта
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Тревожная ночь для Воронежа: 4 беспилотника уничтожены над регионом
Вкуснее, чем в ресторане: всего 1/4 ложки этой специи преобразит вашу яичницу до неузнаваемости
Россиянкам на селе подарят надежду: новые выплаты стартуют уже в следующем году
Красота начинается во сне: наука и ритуалы ночного восстановления
Россия диктуют условия: мир ждет ядерное перемирие или война
Папа в ожидании: что Владимир Пресняков сказал о возвращении сына Никиты в Россию
Суставы снова как в 20: пять движений, которые вернут стабильность коленям и избавят от боли
Красный Крест предал: Запад не хочет замечать пытки над российскими военными
Лунки с секретом: вот почему этот простой приём делает капусту крепче любой рассады
Город застыл во времени: археологи раскрыли под Римом гидросистему возрастом 2200 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.