Китай покоряет Африку: от кредитов до звездных станций

Китай выходит на первые роли в африканском пространстве, особенно в денежных потоках континента, подчеркнула в беседе с РИА Новости руководитель Института Африки РАН, доктор экономических наук Ирина Абрамова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

По ее оценке, Поднебесная проявляет наибольшую динамику среди всех игроков, затрагивая не только обмен товарами, но и другие сферы.

Хотя Евросоюз по-прежнему держит лидерство в коммерческих сделках, Пекин опережает по вложениям в транспортные и энергетические сети, а также в банковском секторе, где раздает щедрые займы местным правительствам. Кроме того, страна активно внедряет свою валюту для расчетов, что укрепляет позиции юаня на континенте.

Абрамова добавила, что Китай уже возводит на африканской земле центр для космических исследований и предприятие по сборке искусственных спутников Земли, что сигнализирует о долгосрочных планах в высоких технологиях.