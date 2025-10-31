Китай усиливает глобальный импульс: Си Цзиньпин обещает еще больше дверей в мир

На первой сессии 32-й неформальной встречи глав экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил приверженность страны стратегии внешней доступности.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Китая

По его словам, Пекин последовательно поддерживает формирование глобальной системы без барьеров через реальные шаги.

За минувшие пять лет Китай укрепил лидерство, заняв первые позиции по объему внешней торговли товарами и услугами. Кроме того, в страну поступило свыше 700 миллиардов долларов от зарубежных партнеров, а ежегодный прирост таких вложений превысил 5 процентов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что доступ Китая к международным рынкам не сузится, а расширится еще заметнее. Это заявление прозвучало на фоне ключевого этапа саммита АТЭС — форума на высшем уровне, который впервые за два десятилетия открылся в пятницу в Сеуле и завершится в субботу.