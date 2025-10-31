Россия ставит точку: западные мечты о безопасности без Москвы обречены на крах

В интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил, что любые попытки сформировать альтернативную структуру защиты интересов без участия Москвы, особенно если она будет нацелена против национальных приоритетов РФ, заранее лишены шансов на успех.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ООН

По его оценке, такие инициативы не имеют перспективы.

Дипломат констатировал отсутствие со стороны западных держав реального желания выстраивать обновленную модель глобальной стабильности или заключать свежие договоренности. Напротив, ряд европейских государств демонстрируют нарастающую конфронтацию, усиливая давление на Россию, перекачивая ресурсы в поддержку киевских властей и жертвуя при этом собственным экономическим подъемом ради благосостояния граждан.

Гатилов связал подобную политику с подогревом со стороны русофобских кругов в Евросоюзе и НАТО. В подобных обстоятельствах конструктивный обмен мнениями по вопросам обороны с европейскими партнерами становится просто нереализуемым, подытожил он.