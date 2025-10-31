Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солдаты с того света: Украина собирает спецвойска из инвалидов
Невидимые лица российского оружия: Путин наградит создателей новых ракет
Мобилизация с дубинкой: Киев привлекает МВД к мобилизации в ВСУ
Яблоки больше не утонут в тесте: готовим самый красивый и вкусный пирог с корицей и изюмом
Алое цунами без капли воды — остров утонул в потоке живых существ: загадка, которую видят раз в год
ВСУ терпят крах под Сумами: штурмы в Варачино и Степовом сорваны
Банки меняют правила игры: кредиты дорожают из-за одной просрочки
Западная артиллерия не помогла: ВСУ наращивают кулак под Харьковом
Киев спасает только своих: радикалы на первом месте в обмене пленными

Россия ставит точку: западные мечты о безопасности без Москвы обречены на крах

1:09
Мир

В интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил, что любые попытки сформировать альтернативную структуру защиты интересов без участия Москвы, особенно если она будет нацелена против национальных приоритетов РФ, заранее лишены шансов на успех.

ООН
Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ООН

По его оценке, такие инициативы не имеют перспективы.

Дипломат констатировал отсутствие со стороны западных держав реального желания выстраивать обновленную модель глобальной стабильности или заключать свежие договоренности. Напротив, ряд европейских государств демонстрируют нарастающую конфронтацию, усиливая давление на Россию, перекачивая ресурсы в поддержку киевских властей и жертвуя при этом собственным экономическим подъемом ради благосостояния граждан.

Гатилов связал подобную политику с подогревом со стороны русофобских кругов в Евросоюзе и НАТО. В подобных обстоятельствах конструктивный обмен мнениями по вопросам обороны с европейскими партнерами становится просто нереализуемым, подытожил он.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Невидимые лица российского оружия: Путин наградит создателей новых ракет
Мобилизация с дубинкой: Киев привлекает МВД к мобилизации в ВСУ
Яблоки больше не утонут в тесте: готовим самый красивый и вкусный пирог с корицей и изюмом
Алое цунами без капли воды — остров утонул в потоке живых существ: загадка, которую видят раз в год
ВСУ терпят крах под Сумами: штурмы в Варачино и Степовом сорваны
Банки меняют правила игры: кредиты дорожают из-за одной просрочки
Западная артиллерия не помогла: ВСУ наращивают кулак под Харьковом
Киев спасает только своих: радикалы на первом месте в обмене пленными
Трамп бьет по филибастеру: ядерный удар по демократам в разгар шатдауна
Дроны сеют страх: жители фронтовых зон прячутся за стволами деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.