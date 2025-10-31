Доллары не спят: США штампуют миллиарды во время правительственного хаоса

Несмотря на затянувшийся кризис в американской администрации, который длится уже месяц, производство валюты в Соединенных Штатах не останавливается ни на минуту.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Представители Бюро гравировки и печати в Вашингтоне уверяют, что их фабрика функционирует без перерывов, задействуя смены сотрудников круглосуточно пять дней подряд. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости, посетившие объект.

В столице страны, где многие федеральные службы парализованы из-за отсутствия утвержденного бюджета, эта структура остается островком стабильности. Тысяча работников распределены по нескольким уровням здания, где ведется непрерывный процесс. Валюту здесь воспринимают как промышленный продукт высшего качества, и, по словам сотрудников, полная приостановка деятельности никогда не случалась в истории учреждения.

Временные сбои из-за технических неурядиц возможны, но они ограничиваются несколькими часами и затрагивают лишь отдельные участки — остальные секции продолжают трудиться в обычном ритме. Изготовление одной партии требует около двух недель, из которых девять дней уходят на сушку. В итоге на свет появляются 300 миллионов долларов в свежих купюрах различных достоинств. В оборудование одновременно закладывают тысячу листов, эквивалентных 6,4 миллионам долларов.

Бюро — одна из редких организаций, устоявших перед финансовыми потрясениями правительства. Оно открыто для туристов: экскурсии знакомят с упакованными пачками, процессом изготовления, хотя полную схему никто не владеет — данные фрагментированы для обеспечения безопасности. Посетители, оказавшиеся в самой престижной типографии планеты, могут разглядеть за барьером около 100 миллионов долларов в готовом виде на нижних ярусах. Фотосъемка запрещена, а зона производства защищена стеклом.

Затраты на выпуск включают сырье вроде чернил и специальной бумаги, обслуживание машин, а также зарплаты квалифицированных инженеров с минимум десятилетним стажем, отвечающих за высокотехнологичное оснащение. Себестоимость минимальной купюры — семь центов, а стодолларовой — семнадцать. Ежегодно бюро поставляет Федеральной резервной системе миллиарды единиц, которая в роли центрального банка регулирует оборот наличных.

Выпуск распределяется примерно поровну между фабриками в Вашингтоне и Техасе. Тем временем федеральный аппарат официально встал с 1 октября — это второй по продолжительности простой в истории страны. Предыдущий рекорд, 35 дней, пришелся на январь 2019 года при президенте Дональде Трампе, когда миллионы служащих остались без или с урезанной оплатой. Если соглашение по финансам не достигнут к 5 ноября, текущий инцидент войдет в анналы как самый затяжной.