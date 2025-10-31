Китай усиливает глобальную торговлю: лидеры АТЭС ищут новые правила игры

На полях первой сессии 32-й неформальной встречи глав экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления многосторонних механизмов в мировой экономике.
По его мнению, требуется внедрять настоящую многостороннюю практику, чтобы повысить престиж и результативность системы, где центральную роль играет Всемирная торговая организация.
Си Цзиньпин также предложил активизировать обновление норм международной торговли и экономики. Это позволит надежнее охранять интересы и права государств с развивающейся экономикой в глобальном контексте.
Кульминацией недельных мероприятий саммита АТЭС стал форум на высшем уровне, который впервые за два десятилетия открылся 31 октября в Сеуле и завершится 1 ноября. Участники обсуждают пути к устойчивому партнерству в регионе.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.