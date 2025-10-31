Китай меняет правила игры: африканские товары получат беспрецедентные льготы

В ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидер КНР Си Цзиньпин объявил о готовности своей страны радикально упростить торговые барьеры для африканских партнеров.
Согласно его словам, Пекин намерен распространить практику нулевых импортных сборов на всю продукцию из африканских государств, поддерживающих дипломатические связи с Китаем. Это станет возможным после заключения специального пакта о совместном экономическом росте.
Ранее подобная мера уже применяется к товарам из наиболее бедных регионов мира, где у Китая есть официальные отношения. Теперь же акцент сместится на континент, чтобы стимулировать взаимовыгодные связи. Си Цзиньпин подчеркнул, что такие шаги помогут преодолеть глобальные диспропорции и укрепить позиции всех участников в мировой экономике.
Подводя итог выступлению, глава Китая отметил важность коллективных усилий для создания равноправной системы. Он призвал фокусироваться на интересах людей, продвигать сбалансированный прогресс и формировать устойчивую модель глобальной торговли, которая принесет реальные выгоды миллионам жителей Азиатско-Тихоокеанского региона и за его пределами.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.