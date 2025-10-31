Китай меняет правила игры: африканские товары получат беспрецедентные льготы

В ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидер КНР Си Цзиньпин объявил о готовности своей страны радикально упростить торговые барьеры для африканских партнеров.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Согласно его словам, Пекин намерен распространить практику нулевых импортных сборов на всю продукцию из африканских государств, поддерживающих дипломатические связи с Китаем. Это станет возможным после заключения специального пакта о совместном экономическом росте.

Ранее подобная мера уже применяется к товарам из наиболее бедных регионов мира, где у Китая есть официальные отношения. Теперь же акцент сместится на континент, чтобы стимулировать взаимовыгодные связи. Си Цзиньпин подчеркнул, что такие шаги помогут преодолеть глобальные диспропорции и укрепить позиции всех участников в мировой экономике.

Подводя итог выступлению, глава Китая отметил важность коллективных усилий для создания равноправной системы. Он призвал фокусироваться на интересах людей, продвигать сбалансированный прогресс и формировать устойчивую модель глобальной торговли, которая принесет реальные выгоды миллионам жителей Азиатско-Тихоокеанского региона и за его пределами.