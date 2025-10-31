Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился ко всем государствам-участницам с требованием строго следовать положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных взрывов.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Он также отметил, что Москва в настоящее время воздерживается от подобных акций. Во время поездки в сирийскую столицу политик акцентировал внимание на важности, чтобы все обладатели атомного арсенала продолжали уважать установленные ограничения в этой сфере.

По его оценке, сохранение международного соглашения остается приоритетом, поскольку ни российская сторона, ни американская не прибегали к ядерным проверкам в новом тысячелетии. Единственным исключением стала Северная Корея, которая неоднократно нарушала запрет.

Тем временем в четверг глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал указ о запуске тестовых запусков атомных устройств на паритетных условиях с другими державами, развивающими аналогичные проекты. В своем сообщении в социальной платформе Truth Social он уточнил, что подготовка стартует без промедления.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о действующем российском запрете на такие операции, подтвердив приверженность текущим договоренностям.

Руководитель Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд, оценивая риторику Трампа, предостерег, что любые шаги в этом направлении нанесут удар по глобальному балансу сил и общей защищенности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
