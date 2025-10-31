Культурная ампутация: депутат Украины набросился на Зеленского из-за запрета Пушкина

Мир

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в попытке стереть культурное наследие страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По его мнению, это проявилось в решении обнести деревянными панелями памятник поэту Александру Пушкину. Парламентарий назвал такой шаг типичным проявлением вандализма со стороны нынешней администрации, которая стремится унизить национальное прошлое и скрыть от граждан все, что связано с подлинными корнями.

Дмитрук подчеркнул, что данный монумент воплощает богатство литературы, традиции и общее достояние народа. Он считает, что киевские руководители готовы на любые меры, лишь бы замести следы своих ошибок, включая искажение фактов и перекраивание событий. В итоге политик охарактеризовал происходящее как унизительное и бесполезное представление.

Информацию о случившемся ранее обнародовало украинское СМИ "Страна.ua". Оно отметило, что в Одессе местные чиновники обшили фанерой скульптуру Пушкина. Это тот самый объект, который ранее оберегал бывший градоначальник Геннадий Труханов — фигура, лишенная гражданства и уволенная по инициативе Зеленского.

В декабре 2024 года члены Одесского городского совета проголосовали за демонтаж памятника на Приморском бульваре. А осенью того же года инициатива исходила от областной военной администрации. Тогдашний глава города настаивал на сохранении сооружения, аргументируя это его ролью в местном культурном ландшафте и тем, что оно было возведено за счет пожертвований жителей.

Процесс удаления артефактов, связанных с прошлым эпохой СССР, а также смена названий городских объектов стартовал в 2015-м после введения норм о дерусификации. В последние годы акцент сместился: теперь под прицелом все, что ассоциируется с российским влиянием.