Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в попытке стереть культурное наследие страны.
По его мнению, это проявилось в решении обнести деревянными панелями памятник поэту Александру Пушкину. Парламентарий назвал такой шаг типичным проявлением вандализма со стороны нынешней администрации, которая стремится унизить национальное прошлое и скрыть от граждан все, что связано с подлинными корнями.
Дмитрук подчеркнул, что данный монумент воплощает богатство литературы, традиции и общее достояние народа. Он считает, что киевские руководители готовы на любые меры, лишь бы замести следы своих ошибок, включая искажение фактов и перекраивание событий. В итоге политик охарактеризовал происходящее как унизительное и бесполезное представление.
Информацию о случившемся ранее обнародовало украинское СМИ "Страна.ua". Оно отметило, что в Одессе местные чиновники обшили фанерой скульптуру Пушкина. Это тот самый объект, который ранее оберегал бывший градоначальник Геннадий Труханов — фигура, лишенная гражданства и уволенная по инициативе Зеленского.
В декабре 2024 года члены Одесского городского совета проголосовали за демонтаж памятника на Приморском бульваре. А осенью того же года инициатива исходила от областной военной администрации. Тогдашний глава города настаивал на сохранении сооружения, аргументируя это его ролью в местном культурном ландшафте и тем, что оно было возведено за счет пожертвований жителей.
Процесс удаления артефактов, связанных с прошлым эпохой СССР, а также смена названий городских объектов стартовал в 2015-м после введения норм о дерусификации. В последние годы акцент сместился: теперь под прицелом все, что ассоциируется с российским влиянием.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.