Смертельная сделка: фигурант дела о покушении на Трампа просит легкую смерть

Мир

Осужденный за попытку убийства президента США Дональда Трампа Райан Рут обратился в суд с просьбой о переводе в исправительное учреждение штата, где практикуется помощь в добровольном уходе из жизни.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Документ с этим заявлением оказался в руках РИА Новости.

23 сентября коллегия присяжных признала мужчину виновным по всем статьям. Сразу после объявления решения он предпринял попытку свести счеты с жизнью прямо в зале заседаний.

В своем письме Рут объяснил, что стремится заранее настроиться на предстоящий приговор и просит учесть его неудачные опыты с самоуничтожением. Он также предложил себя в качестве фигуры для обмена на любого заключенного за рубежом.

По его словам, ничто не может быть более почетным, чем пожертвовать собой ради освобождения, скажем, иранской активистки, борющейся за базовые свободы.

Инцидент с Рутом стал второй угрозой для Трампа, предотвращенной 15 сентября 2024 года. Тогда агенты спецслужб арестовали 58-летнего подозреваемого, который устроил наблюдательный пункт рядом с гольф-клубом, где политик проводил время за игрой. В автомобиле задержанного обнаружили стопку бумаг с контактами людей, связанных с Киевом, а также пометки о способах вступления в украинские подразделения.

Расследование показало, что за месяц до поимки Рут пытался приобрести на территории Украины ручной гранатомет или зенитную установку портативного типа.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
