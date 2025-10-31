Белый дом под осадой: элита США прячется на военных базах от своих граждан

Американское издание Atlantic сообщило, что после трагического убийства известного консерватора Чарли Кирка несколько ключевых фигур в правительстве США, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, покидают свои резиденции и перебираются на охраняемые военные объекты поблизости от столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Photographer’s Mate 1st Class Arlo K. Abrahamson., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ирак

Этот шаг мотивирован необходимостью защиты от возможных угроз и уличных волнений.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер стал одним из тех, кто пополнил список — по оценкам издания, таких переездов уже не меньше шести среди назначенцев команды Трампа. Они размещаются на базах, где обеспечивается круглосуточная охрана не только от физических рисков, но и от демонстраций.

В частности, Рубио и Хегсет обосновались в элитном секторе Форт-Макнейр на берегу реки Анакостия. Аналогично поступили министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, глава министерства армии Дэниел Дрисколл и еще один анонимный сотрудник администрации, имя которого не раскрывают из-за внешних опасностей.

Авторы статьи видят в этих мерах отражение глубокого раскола в американском обществе. Теперь эти должностные лица опираются на мощь вооруженных сил для личной обороны, но из-за наплыва желающих среди высших чиновников возник дефицит подходящих помещений для генералов.

31-летний сторонник Дональда Трампа, общественный деятель и проповедник Чарли Кирк пал жертвой нападения 10 сентября во время публичного события в Университете долины Юта. У него остались супруга и двое маленьких детей. Кирк вел активную деятельность в христианских кругах, проводил дебаты на духовные темы в вузах страны и пользовался авторитетом среди правых молодых американцев. Он открыто выступал против финансовой поддержки Киева и настаивал, что Крым исторически принадлежит Москве.

Виновным в преступлении следствие считает 22-летнего Тайлера Робинсона, который, по версии властей, недавно увлекся радикальными взглядами левого толка. Молодой человек делил жилье с представителем трансгендерного сообщества и часто конфликтовал с отцом, симпатизировавшим Трампу.

Президент России Владимир Путин, как и прежде, выступил на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". В докладе и последующих обсуждениях он коснулся трансформации глобальной системы, взаимодействия с Вашингтоном, Дели и Пекином, а также развития событий вокруг украинского кризиса.