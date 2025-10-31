Год на исправление: США дали Китаю последний шанс избежать торговой катастрофы

Торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир в интервью телеканалу Fox Business отметил, что дальнейшее развитие связей между Вашингтоном и Пекином в значительной мере определяется позицией китайской стороны.

Фото: https://twitter.com/USTradeRep/status/1113547417213906944 by U.S. Trade Representative is licensed under Executive Office of the President of the United States США и КНР

По его мнению, Дональд Трамп неоднократно подчеркивал стремление к плодотворному партнерству с Китаем, опираясь на теплые личные контакты с Си Цзиньпином. Америка всегда открыта для обмена товарами и вложений, но настаивает на равноправных условиях, чтобы избежать перекосов.

Грир добавил, что предстоящий годичный этап станет возможностью для восстановления взаимного доверия. В идеале это позволит наладить обмен на основе взаимной выгоды, скорректировать торговый дисбаланс и сосредоточиться на менее острых категориях продукции.

Сейчас между двумя крупнейшими экономиками мира царит напряженная торговая атмосфера, спровоцированная эскалацией тарифов. В феврале Трамп установил 10-процентную надбавку на весь импорт из Китая, а в марте поднял ее до 20 процентов.

В ответ последовали зеркальные меры, и вскоре ставки взлетели: американские пошлины на китайские товары достигли 145 процентов, а китайские — на американские — 125 процентов. К середине мая стороны достигли компромисса, снизив барьеры до 10 процентов на три месяца, но вскоре Китай ввел 10-процентный тариф на поставки из США, а Штаты оставили 30 процентов на китайскую продукцию, включая 20-процентную "фентаниловую" надбавку. В августе временное затишье продлили еще на 90 дней, чтобы продолжить переговоры.