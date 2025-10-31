Крах украинской надежды: Европа переживает из-за ухода Трампа к России

Американский лидер Дональд Трамп существенно скорректировал подход к поддержке Киева, что спровоцировало тревогу среди европейских партнеров, сообщает канал Fox News.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

За минувшие дни манера главы Белого дома в отношении украинского вопроса заметно потеплела, и теперь он, судя по всему, гораздо реже акцентирует необходимость помощи столице или давления для завершения боевых действий.

Издание подчеркивает, что свежие шаги Трампа, такие как вывод подразделения из румынского сектора и отклонение запроса на поставку дальнобойных крылатых ракет Владимиру Зеленскому, сеют растерянность в стане союзников. Европейцы не в силах угадать, какой поворот последует дальше.

Хотя Трамп подчеркивает курс на достижение мира с позиции мощи, его свежие маневры и высказывания создают запутанную мозаику, заставляя партнеров ломать голову над тем, какая линия поведения по Украине возьмет верх в ближайшее время.

Вчерашние переговоры с главой Китая Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан также выделили сдвиг в позиции американца: он отошел от категоричных ультиматумов по украинскому кризису и выразил готовность вести диалог в более спокойном ключе. На саммите обсуждали пути разрешения конфликта, и стороны условились о совместных усилиях для его улаживания. Трамп уточнил, что тема энергоносителей там не затрагивалась.

Ранее, беседуя с руководителем НАТО Марком Рютте, Трамп настаивал, что владение технологиями ракет Tomahawk — эксклюзив США, и делиться ими никто не намерен.