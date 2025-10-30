Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чернобыльская память: Украина опозорилась в ООН перед Кубой

1:37
Мир

Дипломатический скандал разгорелся после голосования в Генеральной Ассамблее ООН, где Украина неожиданно оказалась в компании оппонентов Гаваны.

суд оон
Фото: Lybil BER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
суд оон

Первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский не сдержал эмоций и осудил позицию Киева, подчеркнув ее цинизм.

Он отметил, что такое решение ярко демонстрирует подлинные черты украинского руководства. В ответ на оправдания министра иностранных дел Андрея Сибиги дипломат напомнил о помощи, которую Куба оказала пострадавшим от чернобыльской катастрофы в 1986-м, приняв тысячи детей на лечение. По его мнению, Гавана в трудный период буквально разделила с Украиной все, что имела, а теперь получила удар в спину.

Фон событий — очередная, 33-я по счету, резолюция ООН с требованием к Вашингтону снять экономическую блокаду с острова. Документ "О необходимости прекращения экономической, коммерческой и финансовой блокады, наложенной Соединенными Штатами на Кубу" одобрили 165 стран. Лишь семеро выступили против, а 12 предпочли воздержаться.

В числе несогласных — Будапешт, Тель-Авив, Буэнос-Айрес, Киев и сам Вашингтон. От ответа воздрежалась: Варшава, Бухарест, Рига и Таллинн. С 1992 года всемирная ассамблея ежегодно принимает подобные обращения, осуждая американские ограничения, но они остаются в силе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
