Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обвинила украинские власти в тайном сговоре с экстремистскими формированиями на африканском континенте.
По ее словам, Киев не только координирует их вылазки, но и обеспечивает боеприпасами, которые европейские союзники направляют через границу, а счет оплачивает Брюссель. Такие поставки, отметила она, подчеркивают истинный характер режима, склонного к радикальным методам.
Захарова связала эти действия с обидой на африканские страны за их взвешенный взгляд на украинский кризис. Она предположила, что таким образом Киев стремится разжечь напряжение, втягивая весь регион в геополитическую схватку с Москвой. Это не первый подобный инцидент, но он ярко иллюстрирует стратегию эскалации за пределами своих границ.
В контрасте с этим Россия позиционирует себя как стабильного союзника африканских наций. Захарова подчеркнула, что приоритеты Москвы — в укреплении стабильности и защите интересов без скрытых мотивов или лицемерия. Такие партнерства, по ее убеждению, помогают континенту развиваться без внешних подстрекательств.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.