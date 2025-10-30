Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перемирие на пороховой бочке: Афганистан и Пакистан прекратили огонь
Удар мизинцем спас жизнь: случай, о котором говорит весь мир — случайность, переписавшая судьбу
Королевский удар: брат Карла III теряет все титулы из-за своей темной тайны
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ядерные испытания США: Россия внимательно следит за каждым шагом
Ручная мойка возвращается в моду: водители поняли, чему нельзя доверять автомеханике
Трагедия в сердце Ростова: детали расследования после инцидента в офисе энергетиков
Смерть кота в стенах квартиры: какое испытание или болезнь сулит эта примета
Остров отчаяния: 8 туристов, включая ребёнка, были покинуты турфирмой на произвол судьбы в Карелии

Шатдаун бьет по крыльям: американцы могут пропустить День благодарения из-за самолетов

Мир

Заместитель главы Белого дома Джей Ди Вэнс предостерег соотечественников от планов на воздушные поездки к близким ко Дню благодарения 27 ноября, если конфликт в Конгрессе затянется.

Джей Ди Вэнс
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джей Ди Вэнс

По его словам, власти стремятся обеспечить бесперебойное движение транспорта, чтобы поддерживать экономику и личные связи, но без разблокировки федеральных расходов это окажется невозможным. Вэнс возложил ответственность на оппозицию, отметив, что без их шага авиация встанет.

Ранее глава транспортного ведомства Шон Даффи сигнализировал о рисках для отрасли: приостановка выплат персоналу наземных служб может спровоцировать хаос в аэропортах по всей стране. Такие сбои уже маячат на горизонте, подрывая привычный ритм жизни миллионов.

Ситуация усугубилась 1 октября, когда стартовал новый бюджетный цикл без утвержденного плана расходов. Это привело к принудительной паузе в работе ряда ведомств, зависящих от конгресса — типичный сценарий для Вашингтона, но на этот раз с острым привкусом политики. Президент Дональд Трамп ранее намекал, что использует заминку для оптимизации штата и устранения нежелательных инициатив, обвиняя в тупике позицию демократов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Последние материалы
Личка и Спартак: громкое назначение или провал сезона
Она выглядит чистой, но портит всё: накипь, пятна и ломкие волосы — её визитная карточка
Готовьтесь к победе над сорняками: лучшие способы очистить участок за один сезон
Электромобили, которые не останавливаются: почему эта технология пугает автогигантов
Надежды на рыбу рухнули: почему увеличение её потребления не продлит жизнь
Волосы как у королевы: 7 стрижек для кудрявых после 50, которые вернут молодость
Хватит прятать доходы: в Новосибирской области готовят налоговую ловушку для продавцов квартир
Огонь против рутины: летние блюда с дымком превращают обычный ужин в гастрономию выживания
Вся правда о мини-собаках: их держали не для красоты, а для выполнения жуткой работы
Фермент, который решает, быть полным или худым — найден скрытый механизм жировых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.