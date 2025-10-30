Шатдаун бьет по крыльям: американцы могут пропустить День благодарения из-за самолетов

Заместитель главы Белого дома Джей Ди Вэнс предостерег соотечественников от планов на воздушные поездки к близким ко Дню благодарения 27 ноября, если конфликт в Конгрессе затянется.
По его словам, власти стремятся обеспечить бесперебойное движение транспорта, чтобы поддерживать экономику и личные связи, но без разблокировки федеральных расходов это окажется невозможным. Вэнс возложил ответственность на оппозицию, отметив, что без их шага авиация встанет.
Ранее глава транспортного ведомства Шон Даффи сигнализировал о рисках для отрасли: приостановка выплат персоналу наземных служб может спровоцировать хаос в аэропортах по всей стране. Такие сбои уже маячат на горизонте, подрывая привычный ритм жизни миллионов.
Ситуация усугубилась 1 октября, когда стартовал новый бюджетный цикл без утвержденного плана расходов. Это привело к принудительной паузе в работе ряда ведомств, зависящих от конгресса — типичный сценарий для Вашингтона, но на этот раз с острым привкусом политики. Президент Дональд Трамп ранее намекал, что использует заминку для оптимизации штата и устранения нежелательных инициатив, обвиняя в тупике позицию демократов.
