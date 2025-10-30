Перемирие на пороховой бочке: Афганистан и Пакистан прекратили огонь

В Стамбуле завершились многосторонние консультации, где представители Афганистана и Пакистана, при участии Турции и Катара, достигли договоренностей о сохранении режима прекращения огня.

Фото: commons.wikimedia.org by POA(Phot) Hamish Burke is licensed under OGL v1.0 Флаг Афганистана

Эти переговоры, проходившие с 25 по 30 октября 2025 года, стали продолжением договоренностей, достигнутых ранее в Дохе 18-19 октября под эгидой тех же посредников. Стороны выразили готовность поддерживать спокойствие на линии соприкосновения.

Согласно общему коммюнике, обнародованному внешнеполитическим ведомством Турции, участники подтвердили приверженность текущему перемирию и наметили план дальнейших шагов. Детали исполнения будут проработаны на саммите глав делегаций, запланированном в том же городе 6 ноября.

Особое внимание уделили созданию системы наблюдения и контроля. Она должна гарантировать соблюдение договоренностей, предусматривая меры воздействия на тех, кто их нарушит. Посредники из Анкары и Дохи отметили вклад обеих стран в процесс и подтвердили намерение углублять партнерство для укрепления устойчивого спокойствия в регионе.