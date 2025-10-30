Королевский удар: брат Карла III теряет все титулы из-за своей темной тайны

В Букингемском дворце подтвердили, что монарх Великобритании Карл III приступил к официальной процедуре отстранения своего брата, принца Эндрю, от всех королевских привилегий.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

Это решение принято на фоне серьезных претензий к Эндрю относительно домогательств к несовершеннолетней и его тесных контактов с разоблаченным американским магнатом Джеффри Эпштейном, чьи преступления потрясли общественность.

Согласно сообщению дворца, король инициировал шаги по аннулированию всех наград, регалий и отличий, связанных с принцем. Теперь он будет фигурировать просто как Эндрю Маунтбеттен Виндзор, без прежних почетных добавлений. Что касается его пребывания в роскошной усадьбе "Ройял Лодж", то пока условия контракта гарантируют ему возможность оставаться там, хотя уведомление о прекращении аренды уже отправлено. В ближайшее время Эндрю планирует перебраться в скромное частное обиталище. Такие ограничения ввели, несмотря на его упорные опровержения всех инкриминаций. Королевская семья подчеркнула, что их сочувствие и поддержка в первую очередь адресованы тем, кто пострадал от любых проявлений насилия, и это позиция сохранится.

Ранее, в октябре, Эндрю сам объявил о добровольном отказе от обозначения герцога Йоркского, реагируя на те же подозрения в непристойных действиях с подростком и ассоциации с Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

При этом он категорически отверг любые упреки в свой адрес. Однако полное изъятие статуса требует специальной процедуры, так что его слова означали лишь паузу в использовании титула, а не его утрату. Несмотря на это, общественные деятели и борцы за права человека не унимались, требуя радикальных мер: отобрать все почести и выселить из государственной резиденции.

Скандал вокруг Эндрю тянется годами, в основном из-за его былых отношений с Эпштейном.

Осенью издание Daily Mail обнародовало детали: в 2011 году принц якобы втайне уверял партнера, что они переживут бурю от снимка, где Эндрю запечатлен с юной спутницей. Раньше он настаивал, что давно порвал узы с осужденным дельцом, и эта публикация вынудила дворец активизировать усилия по охране чести британской короны.

Особый резонанс вызвали утверждения активистки Вирджинии Джуффре, которая обвинила герцога в насилии над ней в столице Англии, когда ей едва исполнилось семнадцать.

Весной 2022-го пресса писала о его выплате ей солидной суммы в качестве урегулирования, после чего дело закрыли, но Эндрю так и не принял вину. По оценкам, отступные составили до 12 миллионов фунтов. В ответ на весь этот шум дворец отстранил его от военных наград и королевских покровительств. А в апреле 2025-го Джуффре обнаружили без признаков жизни в своем доме — ей было всего 41, и она жила в Западной Австралии уже несколько лет.