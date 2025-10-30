Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налог на жизнь в Эль-Фашере: боевики держат в заложниках целый город
Беспилотный провал: ПВО России сбил 15 БПЛА ВСУ
Безумный прыжок веры: парень прыгнул с крыши вагона метро в Москву-реку и выжил
Трамп заряжает ядерный кулак: сигнал Москве и Пекину, что встряхнет глобальный баланс
Киев сеет хаос в Африке: оружие из ЕС кормит террористов
Династия коррупционеров: сын экс-госсекретаря Дагестана лишился мандата за один день
Трамп копает глубже: Америка намерена подорывать ядерные бомбы под землей
Пламя привокзальной суеты: троллейбус вспыхнул в Саратове
Растения без калия — как тело без воды: вот как вернуть им силу с правильными удобрениями

Королевский удар: брат Карла III теряет все титулы из-за своей темной тайны

3:17
Мир

В Букингемском дворце подтвердили, что монарх Великобритании Карл III приступил к официальной процедуре отстранения своего брата, принца Эндрю, от всех королевских привилегий.

Лондон
Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лондон

Это решение принято на фоне серьезных претензий к Эндрю относительно домогательств к несовершеннолетней и его тесных контактов с разоблаченным американским магнатом Джеффри Эпштейном, чьи преступления потрясли общественность.

Согласно сообщению дворца, король инициировал шаги по аннулированию всех наград, регалий и отличий, связанных с принцем. Теперь он будет фигурировать просто как Эндрю Маунтбеттен Виндзор, без прежних почетных добавлений. Что касается его пребывания в роскошной усадьбе "Ройял Лодж", то пока условия контракта гарантируют ему возможность оставаться там, хотя уведомление о прекращении аренды уже отправлено. В ближайшее время Эндрю планирует перебраться в скромное частное обиталище. Такие ограничения ввели, несмотря на его упорные опровержения всех инкриминаций. Королевская семья подчеркнула, что их сочувствие и поддержка в первую очередь адресованы тем, кто пострадал от любых проявлений насилия, и это позиция сохранится.

Ранее, в октябре, Эндрю сам объявил о добровольном отказе от обозначения герцога Йоркского, реагируя на те же подозрения в непристойных действиях с подростком и ассоциации с Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

При этом он категорически отверг любые упреки в свой адрес. Однако полное изъятие статуса требует специальной процедуры, так что его слова означали лишь паузу в использовании титула, а не его утрату. Несмотря на это, общественные деятели и борцы за права человека не унимались, требуя радикальных мер: отобрать все почести и выселить из государственной резиденции.

Скандал вокруг Эндрю тянется годами, в основном из-за его былых отношений с Эпштейном.

Осенью издание Daily Mail обнародовало детали: в 2011 году принц якобы втайне уверял партнера, что они переживут бурю от снимка, где Эндрю запечатлен с юной спутницей. Раньше он настаивал, что давно порвал узы с осужденным дельцом, и эта публикация вынудила дворец активизировать усилия по охране чести британской короны.

Особый резонанс вызвали утверждения активистки Вирджинии Джуффре, которая обвинила герцога в насилии над ней в столице Англии, когда ей едва исполнилось семнадцать.

Весной 2022-го пресса писала о его выплате ей солидной суммы в качестве урегулирования, после чего дело закрыли, но Эндрю так и не принял вину. По оценкам, отступные составили до 12 миллионов фунтов. В ответ на весь этот шум дворец отстранил его от военных наград и королевских покровительств. А в апреле 2025-го Джуффре обнаружили без признаков жизни в своем доме — ей было всего 41, и она жила в Западной Австралии уже несколько лет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Недвижимость
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Последние материалы
Личка и Спартак: громкое назначение или провал сезона
Она выглядит чистой, но портит всё: накипь, пятна и ломкие волосы — её визитная карточка
Готовьтесь к победе над сорняками: лучшие способы очистить участок за один сезон
Электромобили, которые не останавливаются: почему эта технология пугает автогигантов
Надежды на рыбу рухнули: почему увеличение её потребления не продлит жизнь
Волосы как у королевы: 7 стрижек для кудрявых после 50, которые вернут молодость
Хватит прятать доходы: в Новосибирской области готовят налоговую ловушку для продавцов квартир
Огонь против рутины: летние блюда с дымком превращают обычный ужин в гастрономию выживания
Вся правда о мини-собаках: их держали не для красоты, а для выполнения жуткой работы
Фермент, который решает, быть полным или худым — найден скрытый механизм жировых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.