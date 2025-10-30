Ядерные испытания США: Россия внимательно следит за каждым шагом

3:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава комитета Сената США по разведке Том Коттон в интервью телеканалу Fox News заявил, что возобновление ядерных испытаний необходимо Вашингтону для проверки надёжности старых боеголовок и тестирования новых систем вооружения.

Фото: wikimedia.org by David Maiolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сенат Америки

Его комментарии прозвучали после того, как президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям, впервые с 1992 года.

Зачем США нужны испытания

По словам Коттона, в условиях нарастающего противостояния с Россией и Китаем Америка должна убедиться в технической готовности своего ядерного арсенала и способности быстро реагировать на внешние вызовы.

"В первую очередь это позволит нам протестировать старые образцы, чтобы убедиться, что они всё ещё в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции, пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе", — заявил сенатор Том Коттон.

Он также подчеркнул, что проведение испытаний поможет поддерживать квалификацию американских специалистов, работающих в ядерной отрасли, и сохранить технологическое превосходство страны.

Решение Трампа и реакция мира

30 октября президент Дональд Трамп поручил Пентагону начать подготовку к испытаниям, ссылаясь на «действия других ядерных держав». Это решение вызвало широкий резонанс, поскольку США не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года.

В Белом доме подчеркнули, что речь идёт не о наращивании арсенала, а о технической проверке его надёжности. Однако международные эксперты опасаются, что подобный шаг может привести к новой гонке вооружений.

Российский ответ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией и будет действовать по обстоятельствам, если какая-либо страна нарушит существующий мораторий на ядерные испытания.

Он отметил, что российские программы, включая испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», не нарушают международных соглашений.

Песков подчеркнул, что «России ничего не известно о других странах, проводящих ядерные испытания», добавив, что любые действия США в этом направлении станут предметом оценки со стороны Москвы.

Возможные последствия

Возвращение США к испытаниям может повлечь серьёзные последствия для глобальной безопасности. Эксперты полагают, что это создаст прецедент для аналогичных шагов со стороны других ядерных держав — Китая, Индии и КНДР.

Аналитики напоминают, что США подписали, но не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и формально могут проводить испытания, не нарушая американского законодательства. Тем не менее, такой шаг подорвал бы международные усилия по ограничению ядерных программ.

Контекст

Решение Трампа последовало вскоре после заявления президента России Владимира Путина о проведении успешных испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Американская сторона восприняла это как сигнал о необходимости проверки собственных стратегических систем.

На фоне обострения риторики эксперты предупреждают: если крупные державы начнут поэтапно выходить из соглашений по контролю над вооружениями, мир может вернуться к атмосфере 1960-х годов — времени открытых испытаний и взаимных угроз.