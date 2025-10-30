Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп заряжает ядерный кулак: сигнал Москве и Пекину, что встряхнет глобальный баланс
Киев сеет хаос в Африке: оружие из ЕС кормит террористов
Династия коррупционеров: сын экс-госсекретаря Дагестана лишился мандата за один день
Трамп копает глубже: Америка намерена подорывать ядерные бомбы под землей
Пламя привокзальной суеты: троллейбус вспыхнул в Саратове
Растения без калия — как тело без воды: вот как вернуть им силу с правильными удобрениями
Шатдаун бьет по крыльям: американцы могут пропустить День благодарения из-за самолетов
Перемирие на пороховой бочке: Афганистан и Пакистан прекратили огонь
Удар мизинцем спас жизнь: случай, о котором говорит весь мир — случайность, переписавшая судьбу

Ядерные испытания США: Россия внимательно следит за каждым шагом

3:52
Мир

Глава комитета Сената США по разведке Том Коттон в интервью телеканалу Fox News заявил, что возобновление ядерных испытаний необходимо Вашингтону для проверки надёжности старых боеголовок и тестирования новых систем вооружения.

Сенат Америки
Фото: wikimedia.org by David Maiolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сенат Америки

Его комментарии прозвучали после того, как президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям, впервые с 1992 года.

Зачем США нужны испытания

По словам Коттона, в условиях нарастающего противостояния с Россией и Китаем Америка должна убедиться в технической готовности своего ядерного арсенала и способности быстро реагировать на внешние вызовы.

"В первую очередь это позволит нам протестировать старые образцы, чтобы убедиться, что они всё ещё в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции, пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе", — заявил сенатор Том Коттон.

Он также подчеркнул, что проведение испытаний поможет поддерживать квалификацию американских специалистов, работающих в ядерной отрасли, и сохранить технологическое превосходство страны.

Решение Трампа и реакция мира

30 октября президент Дональд Трамп поручил Пентагону начать подготовку к испытаниям, ссылаясь на «действия других ядерных держав». Это решение вызвало широкий резонанс, поскольку США не проводили полномасштабных ядерных испытаний с 1992 года.

В Белом доме подчеркнули, что речь идёт не о наращивании арсенала, а о технической проверке его надёжности. Однако международные эксперты опасаются, что подобный шаг может привести к новой гонке вооружений.

Российский ответ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией и будет действовать по обстоятельствам, если какая-либо страна нарушит существующий мораторий на ядерные испытания.

Он отметил, что российские программы, включая испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», не нарушают международных соглашений.

Песков подчеркнул, что «России ничего не известно о других странах, проводящих ядерные испытания», добавив, что любые действия США в этом направлении станут предметом оценки со стороны Москвы.

Возможные последствия

Возвращение США к испытаниям может повлечь серьёзные последствия для глобальной безопасности. Эксперты полагают, что это создаст прецедент для аналогичных шагов со стороны других ядерных держав — Китая, Индии и КНДР.

Аналитики напоминают, что США подписали, но не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и формально могут проводить испытания, не нарушая американского законодательства. Тем не менее, такой шаг подорвал бы международные усилия по ограничению ядерных программ.

Контекст

Решение Трампа последовало вскоре после заявления президента России Владимира Путина о проведении успешных испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Американская сторона восприняла это как сигнал о необходимости проверки собственных стратегических систем.

На фоне обострения риторики эксперты предупреждают: если крупные державы начнут поэтапно выходить из соглашений по контролю над вооружениями, мир может вернуться к атмосфере 1960-х годов — времени открытых испытаний и взаимных угроз.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Недвижимость
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Последние материалы
Личка и Спартак: громкое назначение или провал сезона
Она выглядит чистой, но портит всё: накипь, пятна и ломкие волосы — её визитная карточка
Готовьтесь к победе над сорняками: лучшие способы очистить участок за один сезон
Электромобили, которые не останавливаются: почему эта технология пугает автогигантов
Надежды на рыбу рухнули: почему увеличение её потребления не продлит жизнь
Волосы как у королевы: 7 стрижек для кудрявых после 50, которые вернут молодость
Хватит прятать доходы: в Новосибирской области готовят налоговую ловушку для продавцов квартир
Огонь против рутины: летние блюда с дымком превращают обычный ужин в гастрономию выживания
Вся правда о мини-собаках: их держали не для красоты, а для выполнения жуткой работы
Фермент, который решает, быть полным или худым — найден скрытый механизм жировых клеток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.