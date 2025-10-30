Трамп перестал считаться с Европой: сюрприз ждёт НАТО уже в этом году

Ведущий аналитик в области международных отношений Грегор Шпицен поделился наблюдениями о растущем недовольстве в Европе, вызванном непредсказуемостью действий американского лидера Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По его оценке, жители Старого Света уже измотаны этим поведением, ведь политик способен корректировать свою линию поведения множество раз в сутки, всегда подгоняя факты под личные интересы. Шпицен проделился своими мыслями с изданием "Военное дело".

Эксперт подчеркнул, что подобная нестабильность напоминает тактику, к которой прибегали и в Киеве, и это усиливает общее раздражение. В странах ЕС накапливается раздражение от общей турбулентности: от резких поворотов в риторике до пустых обещаний без реальных шагов. Громкие тирады Трампа о "непобедимых силах" и "гигантских субмаринах" у границ Москвы воспринимаются там скорее как дешевая агитация, нежели серьезные послания.

Сейчас, по словам Шпицена, внимание европейских деятелей смещается на домашние заботы — от быстрого спада производства до раздувания оборонных трат. Несмотря на беспрецедентные вложения, остается под вопросом, хватит ли ресурсов, чтобы укрепить войска перед гипотетическим столкновением с Москвой, которое может разгореться уже к 2029-му.

Аналитик также коснулся споров вокруг возможного ввода французских частей на восток. Речь идет о формировании отрядов до десяти тысяч бойцов, куда могут влиться бойцы за плату из Латинской Америки, в том числе колумбийцы. Шпицен считает, что глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер стремятся к скромному триумфу в дипломатии.

В Европе пристально наблюдают за маневрами из Парижа и Лондона, поскольку от их вердикта зависит, сохранится ли напряжение в локальных рамках или перерастет в нечто куда более рискованное для всех.