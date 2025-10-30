Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина помогли снять торговые противоречия и задали позитивный тон отношениям США и Китая. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Ранее пул журналистов Белого дома сообщил, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа прошла на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан.
По словам Топорнина, встреча лидеров стала важным шагом к снижению напряженности между Вашингтоном и Пекином. Эксперт отметил, что они обсудили широкий круг вопросов — от торговых пошлин и взаимных ограничений до контроля за оборотом фентанила, что позволило снять ключевые раздражители в отношениях между странами.
"Я оцениваю эту встречу как весьма плодотворную. Лидеры почти два часа в закрытом формате обсуждали актуальные вопросы и нашли взаимопонимание. Это важный сигнал, что стороны готовы к конструктивному диалогу", — подчеркнул Топорнин.
Он отметил, что достигнутые договоренности по снижению пошлин и нормализации торговли открывают возможности для стабильной работы китайского бизнеса на американском рынке и укрепляют экономическое взаимодействие. Он также сказал, что решение Трампа снизить тарифы приведет к удешевлению китайских товаров и замедлит инфляцию в США.
"Теперь не остается серьезных проблем во взаимной торговле. Китай сможет спокойно работать на американском рынке, а снижение пошлин в США приведет к удешевлению товаров и сдерживанию инфляции. Это выгодно обеим экономикам и гражданам этих стран", — добавил Топорнин.
Эксперт подчеркнул, что Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа посетить Китай с официальным визитом, и тот приглашение принял. По словам Топорнина, готовность лидеров продолжать диалог и развивать контакты говорит о стремлении Вашингтона и Пекина укреплять сотрудничество, несмотря на сохраняющиеся разногласия.
Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.