Пусанский прорыв: как одна встреча изменила сценарий противостояния США и Китая

Мир

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина помогли снять торговые противоречия и задали позитивный тон отношениям США и Китая. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Ранее пул журналистов Белого дома сообщил, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа прошла на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан.

По словам Топорнина, встреча лидеров стала важным шагом к снижению напряженности между Вашингтоном и Пекином. Эксперт отметил, что они обсудили широкий круг вопросов — от торговых пошлин и взаимных ограничений до контроля за оборотом фентанила, что позволило снять ключевые раздражители в отношениях между странами.

"Я оцениваю эту встречу как весьма плодотворную. Лидеры почти два часа в закрытом формате обсуждали актуальные вопросы и нашли взаимопонимание. Это важный сигнал, что стороны готовы к конструктивному диалогу", — подчеркнул Топорнин.

Он отметил, что достигнутые договоренности по снижению пошлин и нормализации торговли открывают возможности для стабильной работы китайского бизнеса на американском рынке и укрепляют экономическое взаимодействие. Он также сказал, что решение Трампа снизить тарифы приведет к удешевлению китайских товаров и замедлит инфляцию в США.

"Теперь не остается серьезных проблем во взаимной торговле. Китай сможет спокойно работать на американском рынке, а снижение пошлин в США приведет к удешевлению товаров и сдерживанию инфляции. Это выгодно обеим экономикам и гражданам этих стран", — добавил Топорнин.

Эксперт подчеркнул, что Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа посетить Китай с официальным визитом, и тот приглашение принял. По словам Топорнина, готовность лидеров продолжать диалог и развивать контакты говорит о стремлении Вашингтона и Пекина укреплять сотрудничество, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
