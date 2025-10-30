Миллиардеры пошли в наступление: Россия сравнялась с Великобританией за год

В свежем отчете аналитической фирмы Altrata Россия неожиданно сравнялась с Великобританией, заняв совместное четвертое место в мировом рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров.
Этот скачок произошел благодаря заметному приросту отечественных магнатов, что подчеркивает динамику российского бизнеса в непростые времена.
По подсчетам специалистов, за минувший год число таких фигур в стране подскочило на 8,5 процента, добавив ровно 128 имен в список. Такой прогресс позволил обойти некоторых конкурентов и встать в один ряд с европейским лидером по этому показателю.
Дополнительные расчеты, проведенные РИА Новости на основе индекса Bloomberg в июле, подтверждают тенденцию: общий капитал топовых российских предпринимателей с января прибавил 24,586 миллиарда долларов. Наибольший вклад внес владелец ключевой доли в "Норникеле" Владимир Потанин — его активы выросли на 3,83 миллиарда, достигнув 31,7 миллиарда, и он уверенно удерживает лидерство в национальном зачете.
Этот тренд вызывает вопросы о факторах успеха: от сырьевых рынков до глобальных инвестиций. Он сигнализирует о потенциале для дальнейшего роста, но также напоминает о вызовах в международной арене.
