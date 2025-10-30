Миллиардеры пошли в наступление: Россия сравнялась с Великобританией за год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Мир

В свежем отчете аналитической фирмы Altrata Россия неожиданно сравнялась с Великобританией, заняв совместное четвертое место в мировом рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Этот скачок произошел благодаря заметному приросту отечественных магнатов, что подчеркивает динамику российского бизнеса в непростые времена.

По подсчетам специалистов, за минувший год число таких фигур в стране подскочило на 8,5 процента, добавив ровно 128 имен в список. Такой прогресс позволил обойти некоторых конкурентов и встать в один ряд с европейским лидером по этому показателю.

Дополнительные расчеты, проведенные РИА Новости на основе индекса Bloomberg в июле, подтверждают тенденцию: общий капитал топовых российских предпринимателей с января прибавил 24,586 миллиарда долларов. Наибольший вклад внес владелец ключевой доли в "Норникеле" Владимир Потанин — его активы выросли на 3,83 миллиарда, достигнув 31,7 миллиарда, и он уверенно удерживает лидерство в национальном зачете.

Этот тренд вызывает вопросы о факторах успеха: от сырьевых рынков до глобальных инвестиций. Он сигнализирует о потенциале для дальнейшего роста, но также напоминает о вызовах в международной арене.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

