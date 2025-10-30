Сенат не утвердил: русский секрет Макферрана стал смертельным для его должности

Мир

В политических кругах США разгорелся скандал, который заставил одного из ключевых назначенцев Дональда Трампа отказаться от престижной роли.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Брайс Макферран, предложенный на пост первого заместителя главы Экспортно-импортного банка, внезапно снял свою кандидатуру. Причиной стали разоблачения о его семейных нитях с российским деловым миром, о чем подробно написала влиятельная The Washington Post.

Инцидент произошел накануне важных слушаний в Сенате, запланированных на четверг. Представитель администрации президента подтвердил прессе, что Макферран сам принял это решение после вопросов о его контактах с Москвой. По данным издания, такие связи вызвали серьезные опасения у специалистов по этике в правительстве.

Эксперты отметили, что родственные отношения могут спровоцировать серьезные коллизии в работе банка. Это учреждение занимается защитой коммерческих секретов американских фирм и распределяет огромные суммы на поддержку внешней торговли. Любые внешние влияния здесь недопустимы, и они подрывают доверие к системе.

Как выяснилось, Макферран, вероятно, состоит в браке с Еленой Шатировой — дочерью экс-сенатора российского парламента Сергея Шатирова. Его зять Александр Шатиров, в свою очередь, курирует значимые проекты в инвестиционном подразделении "Росконгресса". Эти детали, по мнению аналитиков, ставят под вопрос лояльность кандидата и требуют тщательной проверки.