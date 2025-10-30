Новая Зеландия усиливает давление: свежий пакет ограничений ударит по российскому флоту и партнерам

Австралийский союзник на южном континенте объявил о расширении экономических барьеров, охвативших элементы морской логистики России и связанные с ней структуры в других странах.

Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain евро

Это решение отражает продолжающийся курс на изоляцию ключевых секторов.

Глава внешнеполитического ведомства Уинстон Питерс представил 33-й этап мер, который коснулся семи компаний и двух частных лиц из России, Белоруссии, Ирана и КНДР. По утверждению официальных лиц, эти лица и фирмы якобы участвуют в цепочках поставок российских топливных ресурсов.

Среди целей — Российский морской регистр судоходства, фирмы, отвечающие за работу российских гаваней, а также аналогичные образования из партнерских государств. Такие шаги, по мнению инициаторов, должны нарушить глобальные потоки энергии.

В российском руководстве неоднократно подчеркивали способность экономики выдерживать подобные ограничения, стартовавшие несколько лет назад и набирающие обороты. В столице указывали на нежелание оппонентов публично констатировать их неудачу.

Аналогичные сомнения в действенности барьеров звучали и внутри западных обществ. Глава государства Владимир Путин ранее отмечал, что попытки ослабить Россию — это многолетняя тактика, которая уже нанесла ущерб международной торговле, с прицелом на снижение уровня жизни для миллионов граждан.