Масштабная полицейская акция в Рио-де-Жанейро, унесшая жизни свыше ста человек, вряд ли поколеблет влияние наркобанд и не приблизит победу над подпольной торговлей.
Об этом заявила активистка Джессика Пирес в комментарии для РИА Новости, выразив шок от событий 2025 года.
По её словам, несмотря на годы кампаний, исследований и свидетельств о разрушительном эффекте подобных зачисток на обитателей трущоб и весь мегаполис, результаты остаются минимальными в борьбе с наркотрафиком. Такие меры лишь усугубляют хаос, не затрагивая корни проблемы.
Пирес, известная освещением полицейских вылазок в фавелах как журналистка, также занимается защитой интересов местных жителей через свою некоммерческую организацию. Она подчеркнула, что структуры вроде "Красной команды" опираются на разветвленные маршруты поставок запрещенных веществ и тяжелое вооружение, часто с содействием продажных должностных лиц.
Такие потери, по мнению активистки, не подрывают стабильность группировок, а лишь маскируют системные провалы. Для реального прогресса нужны не силовые акции, а тщательный мониторинг финансовых потоков и сбор разведданных, чтобы перекрыть источники доходов преступных сетей.
Во вторник власти задействовали около 2,5 тысячи стражей порядка для удара по "Красной команде" — одной из старейших и самых беспощадных банд в северных кварталах города, где она давно диктует правила.
