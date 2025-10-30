Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа мечты без опыта: 5 профессий, которые озолотят вас в России уже завтра
Жизнь в цвете: как простые растения превращают дом в антистресс-зону
Быстрый суп-мечта: секрет сочной индейки и золотистых ракушек раскрыт — ароматный и лёгкий
Никакой магии — только химия: один ингредиент из кухни решает проблему запаха навсегда
Метод, которому сто лет, снова удивил садоводов: яблоки остаются сочными до лета
Голубые призраки Чернобыля: когда краска страшнее радиации — как собаки стали героями сенсации
Миллиардеры пошли в наступление: Россия сравнялась с Великобританией за год
Холод бьёт не только по мотору: ошибки, которые убивают авто при каждом морозе
Нулевая зона — тренировка, в которой вы не устаете, но становитесь здоровее каждый день

Рейд в фавелах Рио обернулся бойней: 100+ погибших, но картели стоят как ни в чем не бывало

1:37
Мир

Масштабная полицейская акция в Рио-де-Жанейро, унесшая жизни свыше ста человек, вряд ли поколеблет влияние наркобанд и не приблизит победу над подпольной торговлей.

Арраял-ду-Кабу
Фото: commons.wikimedia.org by Noel Portugal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Арраял-ду-Кабу

Об этом заявила активистка Джессика Пирес в комментарии для РИА Новости, выразив шок от событий 2025 года.

По её словам, несмотря на годы кампаний, исследований и свидетельств о разрушительном эффекте подобных зачисток на обитателей трущоб и весь мегаполис, результаты остаются минимальными в борьбе с наркотрафиком. Такие меры лишь усугубляют хаос, не затрагивая корни проблемы.

Пирес, известная освещением полицейских вылазок в фавелах как журналистка, также занимается защитой интересов местных жителей через свою некоммерческую организацию. Она подчеркнула, что структуры вроде "Красной команды" опираются на разветвленные маршруты поставок запрещенных веществ и тяжелое вооружение, часто с содействием продажных должностных лиц.

Такие потери, по мнению активистки, не подрывают стабильность группировок, а лишь маскируют системные провалы. Для реального прогресса нужны не силовые акции, а тщательный мониторинг финансовых потоков и сбор разведданных, чтобы перекрыть источники доходов преступных сетей.

Во вторник власти задействовали около 2,5 тысячи стражей порядка для удара по "Красной команде" — одной из старейших и самых беспощадных банд в северных кварталах города, где она давно диктует правила.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Наука и техника
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Новости спорта
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Быстрый суп-мечта: секрет сочной индейки и золотистых ракушек раскрыт — ароматный и лёгкий
Никакой магии — только химия: один ингредиент из кухни решает проблему запаха навсегда
Метод, которому сто лет, снова удивил садоводов: яблоки остаются сочными до лета
Голубые призраки Чернобыля: когда краска страшнее радиации — как собаки стали героями сенсации
Миллиардеры пошли в наступление: Россия сравнялась с Великобританией за год
Холод бьёт не только по мотору: ошибки, которые убивают авто при каждом морозе
Нулевая зона — тренировка, в которой вы не устаете, но становитесь здоровее каждый день
Сенат не утвердил: русский секрет Макферрана стал смертельным для его должности
Неожиданный залп из леса: морпехи разгромили ВСУ на их же территории
Самое трюковое кино: почему Асмус получила травмы на съёмках фильма Холоп-3
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.