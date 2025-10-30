Рейд в фавелах Рио обернулся бойней: 100+ погибших, но картели стоят как ни в чем не бывало

Масштабная полицейская акция в Рио-де-Жанейро, унесшая жизни свыше ста человек, вряд ли поколеблет влияние наркобанд и не приблизит победу над подпольной торговлей.

Фото: commons.wikimedia.org by Noel Portugal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Арраял-ду-Кабу

Об этом заявила активистка Джессика Пирес в комментарии для РИА Новости, выразив шок от событий 2025 года.

По её словам, несмотря на годы кампаний, исследований и свидетельств о разрушительном эффекте подобных зачисток на обитателей трущоб и весь мегаполис, результаты остаются минимальными в борьбе с наркотрафиком. Такие меры лишь усугубляют хаос, не затрагивая корни проблемы.

Пирес, известная освещением полицейских вылазок в фавелах как журналистка, также занимается защитой интересов местных жителей через свою некоммерческую организацию. Она подчеркнула, что структуры вроде "Красной команды" опираются на разветвленные маршруты поставок запрещенных веществ и тяжелое вооружение, часто с содействием продажных должностных лиц.

Такие потери, по мнению активистки, не подрывают стабильность группировок, а лишь маскируют системные провалы. Для реального прогресса нужны не силовые акции, а тщательный мониторинг финансовых потоков и сбор разведданных, чтобы перекрыть источники доходов преступных сетей.

Во вторник власти задействовали около 2,5 тысячи стражей порядка для удара по "Красной команде" — одной из старейших и самых беспощадных банд в северных кварталах города, где она давно диктует правила.