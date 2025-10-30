Угроза номер один: в США арестовали преподавателя, осуждающего Трампа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Американские правоохранители из Федерального бюро расследований и Секретной службы задержали Дерека Лопеса, ранее работавшего ассистентом в университете.

Полицейская собака
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полицейская собака

Причина — подозрения в адресованных президенту Дональду Трампу высказываниях, которые расценены как серьезные риски для безопасности.

Об этом стало известно из материалов, переданных телеканалу Fox News.

Согласно отчетам, задержание произошло по итогам тщательной проверки, растянувшейся на целый месяц. В ней участвовали не только федеральные структуры, но и местные силы из полицейского подразделения Университета штата Иллинойс. Фокус шел на анализ цифровых следов и личных взаимодействий подозреваемого.

Лопес, по данным следствия, в последнее время допустил крайне резкие и неприемлемые замечания в отношении главы государства, что привело к предъявлению ему обвинений на федеральном уровне. Такие инциденты всегда вызывают повышенное внимание властей, особенно в контексте охраны высших лиц.

Стоит отметить, что карьера задержанного прервалась еще раньше. Его освободили от должности после скандального ролика в сети, где он в порыве гнева опрокинул мебель на мероприятии консервативной группы Turning Point, продвигающей правые взгляды в академической среде.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
