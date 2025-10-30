Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роскошь коррупционеров – бойцам СВО: Миронов придумал гениальный план
Двери открыты: британским оппозиционерам дали шанс в РФ
Тихий океан кипит: вулкан Аксиал угрожает или дарит новые знания о Земле
Великий побег удался: 100 тысяч юношей покинули Украину за 2 месяца
Живой организм в банке: почему чайный гриб считают самым полезным напитком в мире
Хэллоуин по-русски: вот что можно, а что нельзя показывать в праздник
Секрет бабушки: добавляем это в воду при варке яиц и забываем о мучениях с чисткой
Бали становится ближе: российские дипломаты лоббируют больше полётов и визовые послабления
Иллюзия прозрачности: как полироль из тюбика убивает свет фар незаметно

Таймер включен: у России и США осталось последнее окно для перезагрузки

Мир

Вашингтон и Москва стоят на пороге кардинальных перемен в двусторонних связях, пока у руля Соединенных Штатов находится Дональд Трамп. Об этом отметил эксперт по международным делам из Норвегии Гленн Дизен в беседе с РИА Новости.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

По его мнению, текущий момент открывает уникальное окно для глубоких изменений, особенно на фоне того, что значительная часть американского истеблишмента сохраняет резко негативное отношение к России, в отличие от позиции президента.

Дизен также подчеркнул, что расширение спектра экономических обменов между странами принесло бы пользу обеим сторонам, помогая снизить риски и открыть новые горизонты сотрудничества.

Недавно лидеры России и США в очередной раз связались по телефону — это был уже восьмой такой контакт с начала года. Разговор длился более двух часов, и после него помощник Владимира Путина Юрий Ушаков объявил: столицы двух держав немедленно начнут координацию возможной личной встречи глав государств. Как выяснилось, Трамп предложил провести саммит в Будапеште, и российская сторона эту инициативу приветствовала.

Однако вскоре американский президент неожиданно отказался от этих планов. В ответ Кремль уточнил, что на деле речь идет не об отмене, а о сдвиге сроков. По словам Дмитрия Пескова, Трамп первым усомнился в целесообразности венгерской площадки на данном этапе, и Путин полностью разделил эту точку зрения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Военные новости
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Пентагон получил приказ: ядерные испытания потрясут весь мир
Трамп открыл энергетический клапан: смерть энергосистемы Кореи
Подводный козырь Трампа: милитаризм Южной Кореи дошел до флота
Когда проблема не в гормонах, а в привычках: ошибки ухода, провоцирующие высыпания
Грабители Аполлона: следующей жертвой преступников был Лувр
Работал за идею: террорист общался с кураторами из СБУ и подорвал офицера ВС РФ
Бразильская классика в РПЛ: почему Локомотив делает ставку на атаку, забывая об обороне
Пять ударов за сутки: украинские военные атакуют мирные города ДНР
Прощай, бессонница: золотой напиток с тыквой — рецепт, который поможет расслабиться и заснуть
Перепады напряжения и тьма: Киев накрыла энергетическая катастрофа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.