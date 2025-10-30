Таймер включен: у России и США осталось последнее окно для перезагрузки

Вашингтон и Москва стоят на пороге кардинальных перемен в двусторонних связях, пока у руля Соединенных Штатов находится Дональд Трамп. Об этом отметил эксперт по международным делам из Норвегии Гленн Дизен в беседе с РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

По его мнению, текущий момент открывает уникальное окно для глубоких изменений, особенно на фоне того, что значительная часть американского истеблишмента сохраняет резко негативное отношение к России, в отличие от позиции президента.

Дизен также подчеркнул, что расширение спектра экономических обменов между странами принесло бы пользу обеим сторонам, помогая снизить риски и открыть новые горизонты сотрудничества.

Недавно лидеры России и США в очередной раз связались по телефону — это был уже восьмой такой контакт с начала года. Разговор длился более двух часов, и после него помощник Владимира Путина Юрий Ушаков объявил: столицы двух держав немедленно начнут координацию возможной личной встречи глав государств. Как выяснилось, Трамп предложил провести саммит в Будапеште, и российская сторона эту инициативу приветствовала.

Однако вскоре американский президент неожиданно отказался от этих планов. В ответ Кремль уточнил, что на деле речь идет не об отмене, а о сдвиге сроков. По словам Дмитрия Пескова, Трамп первым усомнился в целесообразности венгерской площадки на данном этапе, и Путин полностью разделил эту точку зрения.