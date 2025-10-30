Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев намекнул на открытость Москвы для оппозиционеров из Туманного Альбиона, но при этом осторожно добавил, что у них все еще есть возможность повернуть историю своей родины в позитивное русло.
Это заявление прозвучало в ответ на любопытный вопрос, когда один из пользователей поинтересовался готовностью России приютить британских инакомыслящих.
Дмитриев не стал развивать тему подробно, но его слова вызвали волну обсуждений в интернете.
В конце концов, в эпоху глобальных конфликтов такие жесты могут стать мостом для диалога — или, напротив, поводом для новых споров. Пока что пост собрал тысячи просмотров, подчеркивая интерес к теме политических беженцев из западных стран.
