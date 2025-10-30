Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индексация пенсий стартует: рост намечен на 2026
Сцена ждала Валерию, но за дверью прозвучало имя Пугачёвой: Пригожин вспомнил о странном запрете
Небесный земледелец выкосил бронетехнику ВСУ: освобождение Авдеевки глазами солдата
США дали добро: Сеул построит атомную подлодку на американской земле
76,3% голосов и политический переворот: правые в Нидерландах надеялись на победу
Монастырь вместо фронта: история украинского солдата, который устал воевать
5,3 миллиарда за час: Белый дом нашёл секретный способ платить военным
Демократы 66 рвутся к власти: вот кто стал новой силой на выборах в Нидерландах
Выходной по советскому образцу: 7 ноября может стать выходным

Рейсы в никуда: Литва одним решением парализовала автобусное сообщение

Мир

Белорусская компания по пассажирским перевозкам "Минсктранс" вынуждена на месяц свернуть несколько международных автобусных линий.

граница латвии
Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
граница латвии

Это решение связано с ограничениями на пересечение границы, введенными литовскими властями. Предприятие уже уведомило об этом своих клиентов через официальный канал в Telegram.

В частности, до завершения ноября не будут курсировать маршруты из Минска в Вильнюс, Каунас и Ригу. Руководство перевозчика подчеркнуло, что все пострадавшие пассажиры смогут без проблем получить назад всю уплаченную сумму за билеты на эти направления.

Тем временем правительство Литвы официально подтвердило свои меры: автомобильные пункты пропуска с Белоруссией закроют до 30 ноября, и срок может быть продлен. Исключения предусмотрены лишь для дипломатов и граждан ЕС с НАТО, покидающих страну через КПП "Мядининкай". А пункт "Шальчининкай" полностью прекратит работу для транспорта.

Такие шаги, по словам официальных источников, направлены на контроль за ситуацией на границе, но уже сказываются на повседневных поездках тысяч людей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Пентагон получил приказ: ядерные испытания потрясут весь мир
Трамп открыл энергетический клапан: смерть энергосистемы Кореи
Подводный козырь Трампа: милитаризм Южной Кореи дошел до флота
Когда проблема не в гормонах, а в привычках: ошибки ухода, провоцирующие высыпания
Грабители Аполлона: следующей жертвой преступников был Лувр
Работал за идею: террорист общался с кураторами из СБУ и подорвал офицера ВС РФ
Бразильская классика в РПЛ: почему Локомотив делает ставку на атаку, забывая об обороне
Пять ударов за сутки: украинские военные атакуют мирные города ДНР
Прощай, бессонница: золотой напиток с тыквой — рецепт, который поможет расслабиться и заснуть
Перепады напряжения и тьма: Киев накрыла энергетическая катастрофа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.