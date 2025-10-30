Рейсы в никуда: Литва одним решением парализовала автобусное сообщение

Белорусская компания по пассажирским перевозкам "Минсктранс" вынуждена на месяц свернуть несколько международных автобусных линий.

Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ граница латвии

Это решение связано с ограничениями на пересечение границы, введенными литовскими властями. Предприятие уже уведомило об этом своих клиентов через официальный канал в Telegram.

В частности, до завершения ноября не будут курсировать маршруты из Минска в Вильнюс, Каунас и Ригу. Руководство перевозчика подчеркнуло, что все пострадавшие пассажиры смогут без проблем получить назад всю уплаченную сумму за билеты на эти направления.

Тем временем правительство Литвы официально подтвердило свои меры: автомобильные пункты пропуска с Белоруссией закроют до 30 ноября, и срок может быть продлен. Исключения предусмотрены лишь для дипломатов и граждан ЕС с НАТО, покидающих страну через КПП "Мядининкай". А пункт "Шальчининкай" полностью прекратит работу для транспорта.

Такие шаги, по словам официальных источников, направлены на контроль за ситуацией на границе, но уже сказываются на повседневных поездках тысяч людей.