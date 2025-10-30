76,3% голосов и политический переворот: правые в Нидерландах надеялись на победу

Руководитель нидерландской ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, чьи сторонники заняли вторую строчку по предварительным опросам после голосования в законодательный орган, признал, что рассчитывал на более выгодный расклад.
Тем не менее, он подчеркнул непоколебимую стойкость своей команды и потенциал стать главной силой в стране, поделившись мыслями после первых итогов.
Голосование состоялось в среду с участием 27 объединений. Уровень участия граждан достиг 76,3 процента, что свидетельствует о бурном интересе к политическим переменам.
По оценкам опросов на выходе из участков, социал-либералы "Демократов 66" (D66) впереди с 27 мандатами. PVV следует за ними с 25 местами. Бывшая правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) набирает 23 кресла, альянс "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) — 20, а Христианско-демократический призыв (CDA) — 19.
