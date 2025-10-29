Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что именно во времена президентства Барака Обамы отношения между Вашингтоном и Москвой пережили серьёзный кризис.
По её мнению, этот период стал одним из самых неудачных этапов американской внешней политики в XXI веке.
Политик напомнила, что предыдущие лидеры США старались выстраивать с Россией прагматичные и взаимовыгодные отношения.
"Стоит отметить, что президенты от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом", — сказала конгрессвумен Анна Паулина Луна, которую цитирует РИА Новости.
По словам Луна, администрация Обамы допустила ошибки, приведшие к падению доверия между странами и росту геополитической напряжённости. Она подчеркнула, что с тех пор взаимное непонимание лишь усилилось, а попытки восстановления диалога часто наталкиваются на политическое сопротивление внутри самих США.
Конгрессвумен считает, что национальные интересы Соединённых Штатов требуют не конфронтации, а поиска точек соприкосновения с Россией. Луна подчеркнула, что движение "Америка прежде всего" поддерживает курс на мирное урегулирование украинского конфликта через диалог и компромисс.
Она уверена: вместо того чтобы наращивать военную поддержку союзников и втягиваться в новые противостояния, Вашингтону стоит использовать торгово-экономические инструменты. Это позволит укрепить внутреннюю экономику и снизить напряжённость на международной арене.
25 октября Анна Паулина Луна вновь выступила за развитие диалога с Россией в сфере торговли и мирных инициатив. Она призвала отказаться от "неоконсервативной программы конфронтации" и сосредоточиться на создании новых экономических возможностей.
Ранее, 3 октября, политик уже заявляла, что у России и США нет причин не развивать полноценные торговые отношения. Тогда Луна поддержала слова президента России Владимира Путина, который выразил готовность восстановить полноформатное сотрудничество между двумя странами.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.