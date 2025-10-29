Роковая ошибка: кто довёл отношения США и России до точки кипения

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что именно во времена президентства Барака Обамы отношения между Вашингтоном и Москвой пережили серьёзный кризис.

По её мнению, этот период стал одним из самых неудачных этапов американской внешней политики в XXI веке.

От конструктивного диалога к охлаждению

Политик напомнила, что предыдущие лидеры США старались выстраивать с Россией прагматичные и взаимовыгодные отношения.

"Стоит отметить, что президенты от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом", — сказала конгрессвумен Анна Паулина Луна, которую цитирует РИА Новости.

По словам Луна, администрация Обамы допустила ошибки, приведшие к падению доверия между странами и росту геополитической напряжённости. Она подчеркнула, что с тех пор взаимное непонимание лишь усилилось, а попытки восстановления диалога часто наталкиваются на политическое сопротивление внутри самих США.

"Америка прежде всего" и курс на компромисс

Конгрессвумен считает, что национальные интересы Соединённых Штатов требуют не конфронтации, а поиска точек соприкосновения с Россией. Луна подчеркнула, что движение "Америка прежде всего" поддерживает курс на мирное урегулирование украинского конфликта через диалог и компромисс.

Она уверена: вместо того чтобы наращивать военную поддержку союзников и втягиваться в новые противостояния, Вашингтону стоит использовать торгово-экономические инструменты. Это позволит укрепить внутреннюю экономику и снизить напряжённость на международной арене.

Торговля как путь к миру

25 октября Анна Паулина Луна вновь выступила за развитие диалога с Россией в сфере торговли и мирных инициатив. Она призвала отказаться от "неоконсервативной программы конфронтации" и сосредоточиться на создании новых экономических возможностей.

Ранее, 3 октября, политик уже заявляла, что у России и США нет причин не развивать полноценные торговые отношения. Тогда Луна поддержала слова президента России Владимира Путина, который выразил готовность восстановить полноформатное сотрудничество между двумя странами.