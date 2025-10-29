Бельгийский министр обороны перешел черту: что стоит за угрозами стереть с лица Земли Москву

В Европе вновь усиливаются разговоры о военном противостоянии с Россией. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Западная Европа "наслаждается атмосферой военного психоза", создавая образ конфликта, будто бы неизбежного.
Поводом для комментария стали заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, который допустил возможность "стереть Москву с карты мира".
Российский дипломат подчеркнул, что подобные высказывания не отражают реальных намерений, а лишь усиливают напряжённость и подогревают общественные страхи.
"Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в разговоре с "РБК".
По его словам, такие заявления — часть эмоционального политического фона, в котором некоторые западные политики стремятся выглядеть решительными, но на деле только усугубляют атмосферу недоверия.
Посольство РФ в Бельгии оперативно отреагировало на резкие слова Франкена, назвав их "абсолютно ненормальными". Дипломаты подчеркнули, что подобные угрозы не только безответственны, но и подрывают основы дипломатических отношений между странами. Российская сторона напомнила, что именно Бельгия неоднократно заявляла о своей приверженности диалогу и миру в Европе, однако теперь эти слова расходятся с действиями.
По мнению Грушко, складывается ощущение, что европейские политики намеренно создают атмосферу страха. Медиа, политические заявления и военные учения формируют у населения ощущение надвигающегося конфликта. Это, по словам дипломата, позволяет властям оправдывать рост военных расходов и продвигать антироссийские инициативы.
Эксперты отмечают, что подобная риторика не впервые используется в европейской политике. В периоды кризисов она помогает правительствам консолидировать электорат, переключая внимание с внутренних проблем — инфляции, энергетических трудностей, миграционных споров — на внешнего "врага".
