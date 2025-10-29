Бельгийский министр обороны перешел черту: что стоит за угрозами стереть с лица Земли Москву

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Европе вновь усиливаются разговоры о военном противостоянии с Россией. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Западная Европа "наслаждается атмосферой военного психоза", создавая образ конфликта, будто бы неизбежного.

МИД РФ
Фото: commons.wikimedia.org by sailko is licensed under GNU Free Documentation License
МИД РФ

Поводом для комментария стали заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, который допустил возможность "стереть Москву с карты мира".

Риторика или реальная угроза

Российский дипломат подчеркнул, что подобные высказывания не отражают реальных намерений, а лишь усиливают напряжённость и подогревают общественные страхи.

"Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать", — сказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в разговоре с "РБК".

По его словам, такие заявления — часть эмоционального политического фона, в котором некоторые западные политики стремятся выглядеть решительными, но на деле только усугубляют атмосферу недоверия.

Реакция российского посольства

Посольство РФ в Бельгии оперативно отреагировало на резкие слова Франкена, назвав их "абсолютно ненормальными". Дипломаты подчеркнули, что подобные угрозы не только безответственны, но и подрывают основы дипломатических отношений между странами. Российская сторона напомнила, что именно Бельгия неоднократно заявляла о своей приверженности диалогу и миру в Европе, однако теперь эти слова расходятся с действиями.

Европа и военный психоз

По мнению Грушко, складывается ощущение, что европейские политики намеренно создают атмосферу страха. Медиа, политические заявления и военные учения формируют у населения ощущение надвигающегося конфликта. Это, по словам дипломата, позволяет властям оправдывать рост военных расходов и продвигать антироссийские инициативы.

Эксперты отмечают, что подобная риторика не впервые используется в европейской политике. В периоды кризисов она помогает правительствам консолидировать электорат, переключая внимание с внутренних проблем — инфляции, энергетических трудностей, миграционных споров — на внешнего "врага".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

