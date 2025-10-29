МАГАТЭ без глаз: Гросси заявил о потере контроля над ядерными объектами Ирана из-за США

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проинформировал прессу, что его организация воздерживается от проверок на ядерных площадках Ирана, пострадавших от недавних атак со стороны Соединенных Штатов в городах Исфахан, Натанз и Фордо.
Он пояснил, что инспекции проводятся не на всех установках, где это предусмотрено, однако процесс постепенно набирает обороты. В частности, под осмотр не попадают именно те комплексы, которые получили повреждения от ударов.
Американские силы 22 июня ночью обстреляли три ключевых ядерных центра в указанных локациях.
Для поражения глубоко залегающих сооружений задействовали специализированные боеприпасы GBU-57A/B, способные пробивать бункеры, — без них Израиль не смог бы нанести аналогичный ущерб. Такие заряды транспортировал тяжелый стратегический самолет B-2, как передал канал Fox News.
