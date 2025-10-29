МАГАТЭ без глаз: Гросси заявил о потере контроля над ядерными объектами Ирана из-за США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Мир

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проинформировал прессу, что его организация воздерживается от проверок на ядерных площадках Ирана, пострадавших от недавних атак со стороны Соединенных Штатов в городах Исфахан, Натанз и Фордо.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Он пояснил, что инспекции проводятся не на всех установках, где это предусмотрено, однако процесс постепенно набирает обороты. В частности, под осмотр не попадают именно те комплексы, которые получили повреждения от ударов.

Американские силы 22 июня ночью обстреляли три ключевых ядерных центра в указанных локациях.

Для поражения глубоко залегающих сооружений задействовали специализированные боеприпасы GBU-57A/B, способные пробивать бункеры, — без них Израиль не смог бы нанести аналогичный ущерб. Такие заряды транспортировал тяжелый стратегический самолет B-2, как передал канал Fox News.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
