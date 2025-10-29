МАГАТЭ без глаз: Гросси заявил о потере контроля над ядерными объектами Ирана из-за США

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси проинформировал прессу, что его организация воздерживается от проверок на ядерных площадках Ирана, пострадавших от недавних атак со стороны Соединенных Штатов в городах Исфахан, Натанз и Фордо.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Он пояснил, что инспекции проводятся не на всех установках, где это предусмотрено, однако процесс постепенно набирает обороты. В частности, под осмотр не попадают именно те комплексы, которые получили повреждения от ударов.

Американские силы 22 июня ночью обстреляли три ключевых ядерных центра в указанных локациях.

Для поражения глубоко залегающих сооружений задействовали специализированные боеприпасы GBU-57A/B, способные пробивать бункеры, — без них Израиль не смог бы нанести аналогичный ущерб. Такие заряды транспортировал тяжелый стратегический самолет B-2, как передал канал Fox News.