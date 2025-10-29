Факты против страха: Гросси поставил точку в истории с Ираном

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на недавней встрече с прессой категорически отверг предположения о наличии у его ведомства материалов, указывающих на то, что Тегеран ведет исследования в сфере атомного вооружения.

Фото: commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рафаэль Гросси

Он уточнил, что организация никогда не располагала подобными доказательствами.

В ответ на прямой вопрос о возможном продолжении таких работ Гросси заверил: никаких признаков этого не замечено, и в прошлом тоже ничего подобного не фиксировалось.