Факты против страха: Гросси поставил точку в истории с Ираном

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на недавней встрече с прессой категорически отверг предположения о наличии у его ведомства материалов, указывающих на то, что Тегеран ведет исследования в сфере атомного вооружения.
Он уточнил, что организация никогда не располагала подобными доказательствами.
В ответ на прямой вопрос о возможном продолжении таких работ Гросси заверил: никаких признаков этого не замечено, и в прошлом тоже ничего подобного не фиксировалось.
