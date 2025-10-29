Италия объявила эвакуацию: террористы из Мали угрожают безопасности европейцев

Внешнеполитическое ведомство Италии настоятельно советует соотечественникам, пребывающим в Мали, срочно эвакуироваться, а тем, кто планирует путешествие, — отказаться от идеи.
Причиной стали действия экстремистов, перекрывших маршруты для бензовозов, что спровоцировало острый кризис с горючим по всей африканской республике.
В официальном обращении подчеркивается: радикальные формирования все чаще устраивают засады на трассах, из-за чего запасы топлива истощаются, а энергоснабжение городов дает сбои. Это усугубляет риски для общественного порядка, особенно в столице Бамако, где обстановка накаляется.
Римские дипломаты подчеркивают необходимость немедленного отъезда для всех итальянцев на месте, с обязательным уведомлением консульства в столице или специализированных онлайн-ресурсов министерства. Аналогичные меры ввели американцы: их дипмиссия в Мали вчера призвала граждан США немедленно убраться, ссылаясь на нехватку бензина и вероятность эскалации стычек.
Фундаментальной угрозой остается заява от 3 сентября боевиков из "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" — ячейки, ассоциированной с "Аль-Каидой"* и запрещенной в России. Они пригрозили перекрыть логистику горючего, и за две недели их атаки уничтожили свыше сотни транспортных средств с топливом.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.