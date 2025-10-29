Тегеран сдал экзамен: Гросси объявил неожиданные итоги проверки Ирана

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси поделился наблюдениями о позиции Тегерана в отношении глобальных ограничений на ядерные разработки.

Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

По его словам, иранские власти, несмотря на недавнее возобновление внешних мер давления, дали понять, что продолжают придерживаться договоренностей по предотвращению распространения такого оружия.

В общении с корреспондентами он отметил запуск механизма snapback, который привел к ужесточению санкций. В ответ Тегеран предложил возобновить диалог с агентством, одновременно подчеркнув свою твердую приверженность принципам нераспространения и готовность к дальнейшему взаимодействию.