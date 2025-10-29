Запад ошибся: МАГАТЭ признало неожиданную правду об Иране

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси успокоил мировое сообщество, заверив, что Тегеран в данный момент не ведет интенсивных работ по накоплению высокообогащенного топлива и не разрабатывает атомный арсенал.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

В разговоре с представителями прессы он прямо подтвердил: иранская сторона не занимается производством такого оружия.

На уточняющий вопрос о свежих аэрофотоснимках, которые якобы не фиксируют роста темпов на ядерных площадках страны, Гросси дал четкое согласие. По его оценке, никаких признаков подобной активности там действительно не наблюдается.