Запад ошибся: МАГАТЭ признало неожиданную правду об Иране

0:41
Мир

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси успокоил мировое сообщество, заверив, что Тегеран в данный момент не ведет интенсивных работ по накоплению высокообогащенного топлива и не разрабатывает атомный арсенал.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

В разговоре с представителями прессы он прямо подтвердил: иранская сторона не занимается производством такого оружия.

На уточняющий вопрос о свежих аэрофотоснимках, которые якобы не фиксируют роста темпов на ядерных площадках страны, Гросси дал четкое согласие. По его оценке, никаких признаков подобной активности там действительно не наблюдается.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
