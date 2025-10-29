Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в беседе с изданиями New York Post признался, что Дональд Трамп бессилен принудить Москву и Киев к немедленному миру, вынудив стороны сесть за стол переговоров. Материал об этом был опубликован EADaily.
По его словам, американский лидер способен лишь приоткрыть путь к диалогу, но дальнейшие шаги зависят исключительно от самих участников противостояния.
Вэнс отметил, что Белый дом уже вывел ситуацию на новый уровень: еще полгода назад он был уверен в затяжном противоборстве, которое могло растянуться на десятилетия, а теперь фиксирует ощутимый сдвиг. Всего месяц назад, по его оценке, удалось добиться прорыва, которого никто не ожидал.
Как ранее информировало агентство EADaily, эскалацию боевых действий на востоке Европы подогревают влиятельные фигуры в Брюсселе и даже отдельные советники Трампа, связанные с военно-промышленным комплексом. Эти силы извлекают прямую финансовую пользу из затяжного кризиса, искусственно раздувая антироссийские настроения в прессе и сея страх перед "агрессивным" Кремлем среди жителей Старого Света.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.