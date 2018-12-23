Прибалтика недовольна вялым ответом США на «российскую агрессию»

Представители правительств прибалтийских государств считают, что Соединенные Штаты Америки и их действующий президент Дональд Трамп вяло отреагировали на "российскую агрессию".

Об этом политики из Прибалтики заявили в интервью американскому изданию The Washington Examiner.

После инцидента в Керченском проливе между Российской Федерацией и Украиной, Соединенные Штаты Америки, напомним, выделили Военно-морским силам Украины 10 миллионов долларов. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Так, в Вашингтоне заявили, что деньги эти понадобятся Незалежной для дальнейшего выстраивания своего военно-морского потенциала.

Политики из Литвы, Латвии и Эстонии в интервью The Washington Examiner признали, что эта сумма, конечно, "лучше, чем ничего". Но, уверены они, этой суммы недостаточно для укрепления украинских ВМС.

Соединенные Штаты Америки, посетовали представители правительств прибалтийских государств, ведут крайне пассивную политику. Она, уверены политики, "музыка для ушей Путина".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание The National Interest предсказало ход неядерной войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Начнется она, уверены эксперты, именно в Прибалтике — самом слабом и уязвимом регионе НАТО.

Читайте также:

Когда Прибалтика станет нищей