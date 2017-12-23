Клинцевич: отсутствие россиян в СЦКК - это проблема

Отсутствие российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации на востоке Украины является серьезной конфронтацией, заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, "и Франция, и Германия понимают, что отсутствие российских военных - это серьезная конфронтация, наличие огромного количества провокаций и, главное, продвижение со стороны США реального конфликта, справиться с которым потом будет невозможно".

Клинцевич отметил, что возвращение российских наблюдателей в Донбасс невозможно при сохранинии текущего положения вещей. При этом он подчеркнул, что в этом случае Россию могут обвинить в отказе от сотрудничества.

"Потом будут говорить, что они предлагали, но Россия не согласилась. Это все элементы психологического противостояния, информационной борьбы. В нынешних условиях важен сам факт, а содержание вокруг него будет прописано с учетом русофобии и давления на Россию", - подчеркнул он.

23 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали вернуть российских наблюдателей в Донбасс. Об этом же заявила и Польша.

В МИД РФ объяснили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением. Также украинские власти категорически отказывались регламентировать деятельность центра какими-то документами, и попытки решить этот вопрос успеха не имели.

Как сказал "Правде.Ру" общественный деятель, один из лидеров движения "Антимайдан" Юрий Кот, "это плохие звонки" - "как и то, что Канада на официальном уровне поставляет летальное оружие Украине, там же и Америка топчется".

По словам активиста, у президента Украины Петра Порошенко есть обязательства, взятые им перед США, - развязать глобальную войну с Россией, и похоже, что "хорватский сценарий развития ситуации стал осязаемым".