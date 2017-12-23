Вован и Лексус побеседовали с постпредом США при ООН Никки Хейли

Пранкеры из России связались с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

pixabay.com

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) выложили запись разговора на видеохостинге YouTube.

Россияне от лица польского премьера задали Хейли вопросы относительно позиции США по Иерусалиму, голосования в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках летального оружия.

Они также успели обсудить российский проект "Северный поток-2", а также преследование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине. На многие вопросы американский постпред отвечала общими фразами, однако были в 12-минутном диалоге и конкретные заявления.

К примеру, Хейли пояснила, что США стараются поддерживать Украину по многим вопросам. "У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма". По словам постпреда, основой американо-украинских отношений является безоговорочная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.

После обсуждения Саакашвили пранкеры перешли к обсуждению проблем несуществующих территорий. По их словам, требованиями независимости власти Биномо обостряют ситуацию в Южно-Китайском море. Хейли ответила в том духе, что США "наблюдают за ситуацией".

Отдельно выяснилось, что американский президент попросил список стран, которые не голосовали против инициатив США. По словам Хейли, против США не пошли 65 стран, поэтому "эти государства будут приоритетны для нас".

Как писала Правда.Ру, 10 марта пранкеры Лексус и Вован разыграли Марка Фейгина, защищающего украинскую наводчицу Надежду Савченко, которую судят в России по делу об убийстве двух журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года.

Пранкеры передали Фейгину письмо от имени президента Украины Петра Порошенко, в котором он просит Савченко прекратить сухую голодовку, а также обещает ей министерский пост по возвращении на родину. После получения письма Савченко голодовку прекратила. Когда Фейгин узнал о том, что его обманули, в своей странице Facebook он написал, что к делу причастна ФСБ.