Пранкеры из России связались с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) выложили запись разговора на видеохостинге YouTube.
Россияне от лица польского премьера задали Хейли вопросы относительно позиции США по Иерусалиму, голосования в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках летального оружия.
Они также успели обсудить российский проект "Северный поток-2", а также преследование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине. На многие вопросы американский постпред отвечала общими фразами, однако были в 12-минутном диалоге и конкретные заявления.
К примеру, Хейли пояснила, что США стараются поддерживать Украину по многим вопросам. "У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма". По словам постпреда, основой американо-украинских отношений является безоговорочная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.
После обсуждения Саакашвили пранкеры перешли к обсуждению проблем несуществующих территорий. По их словам, требованиями независимости власти Биномо обостряют ситуацию в Южно-Китайском море. Хейли ответила в том духе, что США "наблюдают за ситуацией".
Отдельно выяснилось, что американский президент попросил список стран, которые не голосовали против инициатив США. По словам Хейли, против США не пошли 65 стран, поэтому "эти государства будут приоритетны для нас".
Как писала Правда.Ру, 10 марта пранкеры Лексус и Вован разыграли Марка Фейгина, защищающего украинскую наводчицу Надежду Савченко, которую судят в России по делу об убийстве двух журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года.
Пранкеры передали Фейгину письмо от имени президента Украины Петра Порошенко, в котором он просит Савченко прекратить сухую голодовку, а также обещает ей министерский пост по возвращении на родину. После получения письма Савченко голодовку прекратила. Когда Фейгин узнал о том, что его обманули, в своей странице Facebook он написал, что к делу причастна ФСБ.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…