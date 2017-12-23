Москва заявила об опасности решения США поставлять Киеву летальное оружие.
Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. По его словам, "дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве".
Карасин подчеркнул, что поставка любых вооружений подталкивает украинскую "партию войны" к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе. "В этом вся опасность", - уверен замминистра.
При этом такое решение усиливает вероятность срыва процесса урегулирования и ставит под сомнение перспективы выполнения Минских соглашений.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что передать Украине вооружение почти на 2 миллиона евро намерена Литва. Об этом говорится в проекте постановления правительства прибалтийской республики, подготовленном Минобороны страны и опубликованном на странице электронного парламента.
Отмечается, что Вильнюс направит Киеву более 7 тысяч автоматов Калашникова, около 2 миллионов патронов, свыше 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другая военная техника.
Украина ради получения "заветного" оружия готова на все. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна готова поделиться с Соединенными Штатами в обмен на оружие "опытом борьбы с россиянами".
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