Польские дипломаты попросили российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
В заявлении МИД республики говорится, что "количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года". Они также выразили надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК.
Напомним, российские офицеры были выведены с территории Украины 19 декабря. В МИД России пояснили, что Киев отказался документально регламентировать функционирование центра, создавал помехи деятельности российским военнослужащим, запрещал общение с местными жителями.
Какой сигнал подала Россия, выведя своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)? Ясно одно - "мяч на стороне противника".
"Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) благополучно пересекли линию соприкосновения", передало РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслана Якубова.
В МИД РФ объяснили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением. Также украинские власти категорически отказывались регламентировать деятельность центра какими-то документами, и попытки решить этот вопрос успеха не имели.
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